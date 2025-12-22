El festival de la cultura pinareña Nosotros, en su oncena edición, entregó el Blasón de la Ciudad y Escudo de la Provincia de Pinar del Río- en la versión del pintor Esteban Valderrama- a hijos ilustres de esta tierra.

Leyanis Pérez Hernández, quien llenó de gloria a su ciudad natal al coronarse como Campeona Mundial del Triple Salto este año, fue una de las homenajeadas.

Para mí es un momento bien importante, creo que nunca me lo imaginé. Estoy muy contenta de estar aquí y haber recibido la réplica del escudo. Un momento bien importante para mí porque esta provincia fue donde nací, donde empecé, donde fue mi preparación para llegar hasta donde estoy.

Asimismo, fue reconocido el legado del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, iniciativa fundamental en el crecimiento de la obra educacional cubana y que este año celebra su aniversario 50.

En nombre de sus integrantes, recibió la réplica del Escudo Pinareño, Martín Leandro Martínez Felipe, presidente de la Cátedra Honorífica Manuel Ascunce Domenech.

«El destacamento pedagógico en estos momentos sigue escribiendo historia. Estamos muy agradecidos por este reconocimiento», refirió Martín Leandro Martínez Felipe, presidente de la Cátedra Honorífica Manuel Ascunce Domenech.

Igualmente, recibió la réplica del escudo pinareño la Revista Cauce, publicación que ha registrado el devenir de los pinareños en los últimos 30 años. Yenicet Pupo de la Paz, su actual directora, dijo sentirse honrada por esta decisión y aseveró que siempre habrá un compromiso de la revista con el crecimiento de la intelectualidad y la cultura pinareñas.

Recibió la réplica del escudo pinareño Yenicet Pupo de la Paz, directora de la Revista Cauce.

Ante un largo aplauso del público, el Maestro Emilio Rey Barrios, director de la Banda Provincial de Concierto y poseedor de una larga trayectoria artística, recibió un reconocimiento especial del festival, que también distinguió a la Orquesta Juvenil de Concierto, en ocasión de su 20 aniversario.

La emotiva ceremonia ocurrió en la tarde noche de este domingo en la icónica avenida José Martí y concluyó con el concierto «En la cubanía», en el que participaron distinguidos artistas del territorio y nuevas generaciones de instrumentistas.

Tomado de Radio Guamá