El día histórico, de rabia e indignación

Foto: Raúl Abreu

Es este un día histórico para el pueblo de Cuba; pero es triste y a la vez de rabia e indignación, dijo a la prensa Marta Bonet, presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

La reconocida musicóloga acudió hoy al vestíbulo del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ( Minfar) donde se rinde homenaje póstumo a loa 32 combatientes cubanos caídos durante el ataque criminal del gobierno de Estados Unidos a Venezuela.

Recuerdo el poema de Mario Benedetti cuando decía, consternados, rabiosos, expresó,  recibimos a nuestros hijos, recibimos a nuestros hermanos caídos en combate por la defensa del hermano pueblo venezolano.

Foto: Raúl Abreu

También hay un profundo sentimiento de dolor, porque cuando se entrega la vida por una causa en defensa de la patria,  y mucho más cuando hay ese sentimiento internacionalista que nos inculcó el Che, que nos inculcó Fidel, es doble el sentimiento, es doble la emoción, y es doble el compromiso, ratificó la intelectual.

Marta Bonet refirió que los 32 combatientes demostraron que Cuba jamás se va a a dejar dominar por el imperialismo norteamericano,  es una muestra clara de que aquí están los cubanos listos para seguir defendiendo a la patria.

Nuestro pueblo es invencible, y es un pueblo que en el momento que sea necesario, va a salir con las armas a defender su tierra,  es de Patria o Muerte, y eso que no lo dude nadie nunca, concluyó la presidenta de la Uneac.

Este jueves en la capital de Cuba el pueblo en larga fila silenciosa rinde tributo a los combatientes caídos el 3 de enero último, cuando el gobierno de Estados Unidos atacó la residencia de Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela y lo secuestró en una violación flagrante del derecho internacional.

Tomado de ACN

