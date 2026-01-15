Es este un día histórico para el pueblo de Cuba; pero es triste y a la vez de rabia e indignación, dijo a la prensa Marta Bonet, presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).
La reconocida musicóloga acudió hoy al vestíbulo del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ( Minfar) donde se rinde homenaje póstumo a loa 32 combatientes cubanos caídos durante el ataque criminal del gobierno de Estados Unidos a Venezuela.
Recuerdo el poema de Mario Benedetti cuando decía, consternados, rabiosos, expresó, recibimos a nuestros hijos, recibimos a nuestros hermanos caídos en combate por la defensa del hermano pueblo venezolano.
También hay un profundo sentimiento de dolor, porque cuando se entrega la vida por una causa en defensa de la patria, y mucho más cuando hay ese sentimiento internacionalista que nos inculcó el Che, que nos inculcó Fidel, es doble el sentimiento, es doble la emoción, y es doble el compromiso, ratificó la intelectual.
Marta Bonet refirió que los 32 combatientes demostraron que Cuba jamás se va a a dejar dominar por el imperialismo norteamericano, es una muestra clara de que aquí están los cubanos listos para seguir defendiendo a la patria.
Nuestro pueblo es invencible, y es un pueblo que en el momento que sea necesario, va a salir con las armas a defender su tierra, es de Patria o Muerte, y eso que no lo dude nadie nunca, concluyó la presidenta de la Uneac.
Este jueves en la capital de Cuba el pueblo en larga fila silenciosa rinde tributo a los combatientes caídos el 3 de enero último, cuando el gobierno de Estados Unidos atacó la residencia de Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela y lo secuestró en una violación flagrante del derecho internacional.
Tomado de ACN