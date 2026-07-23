Veneeryes protagoniza otro gesto solidario

Hace poco más de un mes, el aporte de la Mipyme Veneeryes de Pinar del Río a la restauración y acondicionamiento la sala MG de puerperio quirúrgico del Hospital Abel Santamaría Cuadrado, reinaugurada tras un mantenimiento constructivo, ocupó titulares en los medios de prensa de Vueltabajo.

Tal acción estuvo dentro del programa concebido por este actor no estatal en el marco de la celebración del 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional.

Resalta también en sus prestaciones en bien de la economía y la sociedad, la contribución al rescate de la Guayabita del Pinar, gracias al suministro de alcohol y envases, lo que permitió reactivar la producción de la histórica fábrica fundada en 1892.

La alianza posibilitó echar a andar la industria estatal, proporcionando dichas materias primas necesarias para el proceso fabril, paralizado durante el 2024 por las limitaciones con recursos claves que ahora proporciona el encadenamiento con el actor privado.

En horas de la mañana de hoy, el colectivo de esta mipyme protagonizó un hermoso gesto en saludo al aniversario 73 del Asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes: doce de sus trabajadores realizaron una donación voluntaria de sangre, demostrando su apego a la vida y su profundo sentido de solidaridad.

El noble acto refleja los valores humanos que distinguen a estos mipymeros, quienes contribuyen de manera desinteresada a salvar vidas y a brindar salud y esperanza a quienes lo necesitan.

Las palabras de varios de los miembros de Veneeryes que en esta jornada extendieron su brazo, patentizan un compromiso con el bienestar del pueblo y la disposición de estar presentes con su ayuda desinteresada y labor humanitaria donde se precise de sus modestos empeños.