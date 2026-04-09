El peso de la isla en la obra de Luis Contino

Volver sobre la obra de Luis Contino Roque emana en primera instancia dos cuestiones fundamentales: La posibilidad de percibir desde la representación pictórica con una parte sustanciosa de nuestra historia ancestral de origen africano y por otro lado el tratamiento de códigos y simbólicos iconográficos de temática religiosa afrocubana como la santería y el palo monte, traducido con una sólida “carga» semántica, espiritual, contemporánea, sintética y liberadora a la vez.

Resistencia Creativa ha sido el título escogido por Contino para reunir en esta especie de muestra «antológica», una serie de obras, procesos y proyectos creativos como «pretexto» ideal para celebrar las seis décadas de vida del autor, ahora bien, ¿por qué el empleo de este título sugerente, polémico y popular dentro del imaginario social cubano en la actualidad?; En primer lugar, emergen dos hipótesis elementales para entender dicha frase en el contexto especifico de la exposición como detonante narrativo; primero, la inevitable relación y proyección social que transversalmente atraviesa la existencia del pintor para hallar su eco y drenaje visual dentro de una propuesta pictórica que parece sostener todo el peso de la isla y por otro lado, su condición de hombre negro que, a pesar de los «progresos» sociales, la «equidad» y las «oportunidades» de toda índole, continua visualizándose (el autor) dentro de una lucha descarnada por sobrevivir «creativamente» hablando como un «corredor de fondo».

La muestra ofrece holísticamente una suerte de mapeo y «recorrido historiográfico» hacia algunos de los núcleos más significativos dentro de su producción simbólica de las últimas tres décadas, donde la pintura, el dibujo y la experimentación sobre el lienzo y la cartulina se han convertido en el principal leitmotiv discursivo desde la forma y el contenido, ¿de qué manera se percibe esta cartografía ilustrativa dentro de la muestra?, simple y complejo a la vez; Contino desde sus inicios hasta hoy se ha introducido de manera profunda en el complejo y rico terreno del llamado Palo Monte y la Santería, donde la fe es condición necesaria para ejecutarla como practicante, con ello ha trasladado sus códigos, testimonios, historias, experiencias y vivencias al campo artístico, pero, ¿cuál ha sido el método empleado por el artista desde la representación pictórica?, el tratamiento del dripping, la veladura y el expresionismo como recursos expresivos para explayar todo un lenguaje ideoestético plagado de signos y contraseñas que captan todo el tiempo los dilemas, contradicciones y preocupaciones que (¿intencionalmente?) aparece como ce(n)tro en una buena parte de sus obras la figura del negro (¿cimarrón?, ¿esclavo? o ¿el propio autor?) como brújula y «diana» de una circunstancia que no parece tener límites, sin embargo desde la práctica del ritual y el sincretismo simbólico-representacional parecen ganar la batalla.

En este amplio recorrido por su obra, el «apropiarse» del recurso ideoestético empleado por el autor como sello distintivo pudiera convertirse en «patente de corso» a la hora intentar «desentrañar» una parte importante del contenido y la puesta en escena de cada pieza ¿como se explica esto?, observando pacientemente algunos de los elementos significativos que sistemáticamente se perciben dentro de las obras, tales como; el uso de la tierra, el saco de yute, la aguada, las texturas, el empleo de una paleta cromática (escala de grises, blanco y negro, dependiendo de la etapa, la motivación y el tema), la representación de los más diversos santos y deidades afrocubanas, los ojos, las casas, la simbología religiosa, la alegoría, el mito, el autorretrato, la luz y la sombra, el cuchillo y los propios títulos de las piezas que, a lo largo de los años de han convertido en esa especie de brújula y oráculotestimonial que mejor suele registrar la «radiografía» de la especie humana, una suerte de «diario étnico» donde la mirada antropológica desde y hacia el hombre y su contexto se ha convertido en su «tópico» favorito, buscando a toda costa la libertad, la materialización de los sueños, la paz, la fe y la luz como epicentro de cada reflexión desde que el mundo es mundo.