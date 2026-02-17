Empresa vietnamita dona a Cuba arroz de alta calidad producido en Pinar del Río

La Empresa Agri VMA de Vietnam, con sede en el municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río, entregó 250 toneladas de arroz a la Empresa Agroindustrial de Granos (EAIG) de ese territorio cubano, según informó en su página en Facebook la embajada del país asiático en la Mayor de las Antillas.

La ceremonia tuvo lugar en la Empresa Agrícola Caribe, adscrita al Ministerio de Agricultura de Cuba, y según consta en el acta de entrega-recepción, el grano es de la variedad CT16, un arroz vietnamita de alta calidad, obtenido en tierras palaceñas y envasado en sacos de 50 kilogramos (kg).

Foto: Embajada de Vietnam en Cuba

Según la publicación, presenciaron este momento el Embajador de Vietnam en Cuba, Lê Quang Long, la Viceministra de la Agricultura de Cuba, Telce González Morera, y representantes de los organismos competentes de ambos países.

«En el contexto en que Cuba enfrenta innumerables dificultades por los prolongados efectos del bloqueo y las medidas coercitivas, la continuidad y expansión de la producción de las empresas vietnamitas en Cuba tienen un significado práctico, reafirmando la determinación de acompañar y apoyar a Cuba en la garantía de su seguridad alimentaria», destacó el diplomático.

Además, solicitó al Ministerio de Agricultura de Cuba continuar facilitando mecanismos y políticas favorables para que las empresas vietnamitas amplíen con confianza sus inversiones, y expresó su convicción de que el éxito de Agri VMA será un estímulo para atraer a más empresas vietnamitas a buscar oportunidades de inversión en Cuba.

Por su parte, la Viceministra cubana de la Agricultura valoró altamente los esfuerzos de los vietnamitas y afirmó que constituye “una muestra viva de la solidaridad especial y la lealtad entre los dos Partidos, dos Estados y los pueblos de Cuba y Vietnam; contribuyendo a materializar la política de fortalecer la cooperación agrícola, la transferencia tecnológica y el intercambio de experiencias en el cultivo”.

Foto: Embajada de Vietnam en Cuba

La página en Facebook de la embajada del país asiático en la Mayor de las Antillas recuerda que el proyecto arrocero en Los Palacios de Agri VMA es emblemático en Cuba, aplica la variedad de arroz de alta calidad CT16 y los métodos de cultivo y manejo de campos según la experiencia vietnamita, lo cual mejora de manera gradual el rendimiento, la calidad del grano y reduce la dependencia de importaciones.

Agrega la publicación que la entrega de estas 250 toneladas de arroz demuestra la determinación de la empresa vietnamita de mantener una producción estable en Cuba a pesar de las dificultades, y es también el resultado de la estrecha coordinación entre los organismos competentes de ambos países, especialmente el Ministerio de Agricultura de Cuba y la Embajada de Vietnam en Cuba.

El evento reafirma una vez más la amistad tradicional, la solidaridad especial y la cooperación integral Vietnam – Cuba, donde la cooperación agrícola continúa siendo uno de los pilares importantes, contribuyendo a apoyar a Cuba en el camino hacia la garantía de la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible, finaliza la información.

Tomado de Radio Guamá