En busca de soluciones, analizan abasto de agua en Pinar del Río

Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, analizó junto a las máximas autoridades de Pinar del Río la situación con el abasto de agua, considerada una de las más complejas de Cuba teniendo en cuenta que actualmente se encuentran afectados 159 mil 171 habitantes.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

A la falta de fluido eléctrico se suma la rotura de equipos de bombeo, que es reiterativa pues se completan y se vuelven a romper- dijo-; y por ejemplo, en la ciudad capital la conductora de 20 pulgadas solo dispone de tres en funcionamiento; la de 30, de tres; y la de 36 pulgadas, de cuatro.

Tenemos la indicación de la dirección del país de venir y ver cómo se revierte la situación, precisó Rodríguez Rodríguez, acompañado por José Antonio Hernández Álvarez, presidente de la Osde de Agua y Saneamiento.

En los dos últimos meses no se han podido proteger las tres fuentes fundamentales de la ciudad, solo se ha asegurado el 50 por ciento del tiempo de bombeo, por eso hay lugares sin agua, destacó.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Debemos hacer un trabajo conjunto con la Unión Eléctrica para ver cómo por lo menos se respalda la cabecera de la provincia, refirió en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias.

Pinar del Río no tiene ninguna cabecera municipal protegida con energía y las estaciones de bombeo previstas para trabajar 24 horas hoy lo están haciendo una, dos o máximo tres horas, expuso.

Los municipios con mayores afectaciones al abasto son Minas de Matahambre, San Juan y Martínez, Guane, Viñales, Consolación del Sur y Pinar del Río; y en algunos sitios los ciclos superan, incluso, los seis meses.

Ahora mismo en Consolación del Sur llevan casi tres días sin electricidad en las estaciones de bombeo, y así es muy difícil poder dar agua, apuntó Rodríguez Rodríguez.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Vamos a concluir las inversiones contenidas en el plan de la provincia y para eso sí están previstos los recursos financieros y materiales; y a partir de unos kits solares revisaremos las bombas de más de 10 kilos a las que podamos ponerles paneles, acotó.

Resaltó que con esos kits de paneles intencionarán cargaderos de pipas con el uso de energía solar, para que puedan disponer de agua de cara al suministro a centros vitales y los indispensables.

Dentro de la situación compleja que tiene el país, al Acueducto se le ha estado garantizando un mínimo de combustible que le permita operaciones como la transportación del cloro, de los productos químicos; y una parte diferenciada- que no satisface todo- para el tiro de agua en pipas, explicó.

La ventaja es que en las cabeceras de varios municipios cuentan con grupos electrógenos para poder bombear; pero no tienen energía eléctrica ni combustible; y vamos a tratar de defender eso, aseveró el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias