La nueva Ley del Registro del Estado Civil

La aprobación de la Ley 180 “Del Registro Civil” en Cuba, publicada en la Gaceta Oficial el 16 de marzo de 2026, marca un hito en la modernización del Estado cubano. Esta legislación sustituye a la Ley 51 de 1985, vigente por cuatro décadas, y se alinea con la Constitución de 2019, el Código de las Familias (2022) y la Ley de Protección de Datos Personales (2022). Su objetivo central es regular la organización y funcionamiento del Registro Civil, garantizando la inscripción y publicidad de los hechos y actos que definen la identidad y el estado civil de las personas y las familias.

Objetivos y alcance de la nueva normativa

La Ley 180 tiene como propósito fundamental transformar el sistema registral cubano para colocarlo en el centro de la gestión de la identidad de las personas. Entre sus objetivos específicos se encuentran:

· Simplificar los trámites y eliminar progresivamente el soporte en papel.

· Garantizar la protección de los datos personales mediante sistemas de ciberseguridad.

· Reforzar la protección de datos sensibles y reconocer derechos esenciales como el derecho al nombre, a la inscripción oportuna y a la rectificación de datos.

· Alinear el marco jurídico con las realidades sociales y jurídicas reconocidas en la Constitución y el Código de las Familias.

La norma también incorpora instrumentos internacionales suscritos por el Estado como fuentes normativas básicas del sistema registral.

Transformaciones esenciales: digitalización y folio electrónico único

La principal novedad tecnológica es la creación de un Registro Civil único, centralizado y completamente digital, sustentado en un folio personal electrónico que integrará todos los hechos y actos relacionados con la identidad y el estado civil de cada ciudadano, desde su nacimiento hasta su defunción. Cada persona contará con un código personal irrepetible, asignado desde el nacimiento en coordinación con el Ministerio del Interior, lo que permitirá una mayor seguridad en la identificación.

El sistema elimina la territorialidad: las inscripciones podrán realizarse en cualquier oficina del país, sin importar el lugar donde haya ocurrido el hecho. Además, se implementarán firmas electrónicas certificadas para los registradores y certificaciones digitales con código QR verificable, lo que otorgará validez legal a los documentos electrónicos. La digitalización también contempla la recuperación de libros históricos que datan desde 1875, garantizando la continuidad del acervo registral.

Nuevos derechos y hechos inscribibles

La Ley 180 amplía de manera significativa el catálogo de hechos y actos con valor registral, en sintonía con las múltiples configuraciones familiares reconocidas en el Código de las Familias. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran:

· Multiparentalidad: reconocimiento de más de dos figuras parentales en la filiación.

· Uniones de hecho afectivas y pactos de convivencia, que podrán inscribirse con plenos efectos legales.

· Cambio de sexo registral por razones de identidad de género, sin necesidad de cirugía ni orden judicial para personas mayores de edad.

· Provisión de apoyos y características sexuales atípicas.

· Cambio de apellidos para víctimas de violencia de género, sin modificar la filiación legal.

Asimismo, se consagra el derecho a la escucha de menores de edad en sede registral y se refuerza la protección de datos sensibles como el cambio de sexo, la causa de muerte o las fuentes de filiación, cuyo acceso queda restringido al titular o a autoridades con interés legítimo justificado.

Estructura organizativa y operativa

La ley define una estructura organizativa moderna que incluye:

· Oficina Central en La Habana, que supervisa la base de datos nacional y resuelve apelaciones.

· Oficinas municipales que atienden trámites independientemente del lugar de residencia, incluyendo hospitales y funerarias.

· Consulados que gestionan inscripciones de cubanos en el exterior.

· Palacios de matrimonio y archivos provinciales conectados a la plataforma digital nacional.

El sistema permitirá la interoperabilidad con otras instituciones del Estado, como el registro de identidad y domicilio, el sistema nacional de salud, notarías y oficinas consulares, lo que reducirá errores y asegurará la actualización permanente de la información.

Implementación y entrada en vigor

La Ley 180 fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 de julio de 2025 y publicada en la Gaceta Oficial el 16 de marzo de 2026. Su entrada en vigor estaba prevista para ciento ochenta días naturales después de su publicación, por lo que aconteció en el presente mes de septiembre de 2026. Durante este período, el Ministerio de Justicia adoptó las disposiciones normativas necesarias para la progresiva incorporación de los datos y la implementación técnica del sistema.

La Ley 180 “Del Registro Civil” representa un avance significativo en la transformación digital del Estado cubano y en la protección de los derechos de las personas. Al sustituir un marco jurídico obsoleto, simplifica trámites, garantiza la seguridad jurídica y reconoce nuevas realidades sociales, colocando a la persona en el centro de cada acto registral. Su implementación efectiva, prevista para septiembre de 2026, marcará un antes y un después en la gestión de la identidad y el estado civil en Cuba, consolidando un sistema más accesible, moderno