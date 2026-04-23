Entrega CTC en Pinar del Río condecoraciones y títulos honoríficos

En Pinar del Río, cada año, como parte de las actividades por el primero de mayo, día internacional del proletariado, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en vueltabajo, reconoce a un grupo de trabajadores por su entrega y dedicación en sus colectivos laborales.

En la sede del Partido Provincial fueron condecorados con la orden “Lázaro en Peña” de tercer grado 10 representantes de los sindicatos civiles de la defesa, y salud pública.

22 trabajadores recibieron la medalla “Jesús Menéndez”, en representación de los que integran los sindicatos de Civiles de la defensa, comercio y gastronomía y los servicios.

En el marco de las celebraciones, la CTC en Vueltabajo reconoció a un grupo de representantes por sus resultados integrales en la vida social y económica de la provincia. B

Aquí se entregó la bandera de Banguardia Nacional a los colectivos de la empresa provincial de recuperación de materias primas y Gases industriales en Pinar del Río.

Cada año, como parte de las actividades por el primero de mayo, se distingue la entrega y dedicación de trabajadores en sus colectivos laborales, reafirmando el compromiso con el desarrollo de Pinar del Río y la continuidad de ideales proletarios.