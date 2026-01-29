La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, informa a los clientes de la telefonía móvil prepago que próximamente estará disponible el servicio de itinerancia internacional (conocido también como roaming de salida internacional).

A partir del 1 de marzo de 2026, los usuarios podrán acceder a los planes de roaming de salida internacional a través de los distribuidores internacionales de la empresa y de las oficinas que comercializan en USD, lo que permitirá el uso de los servicios móviles en el extranjero manteniendo la línea celular cubana.

Al adquirir el nuevo servicio, los clientes podrán mantener activa su línea en aquellos países con los que Cuba tiene acuerdos de roaming internacional, teniendo la posibilidad de realizar y recibir llamadas y SMS; acceder a internet por datos móviles (según el plan elegido) y realizar sus operaciones habituales, sin costo adicional a través de Transfermóvil.

La empresa recomienda a sus usuarios seleccionar la oferta que más se ajuste a sus necesidades, así como verificar que podrán disfrutar del servicio en el país de destino.

Tomado de Cubadebate