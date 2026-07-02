Examina Primer Ministro implementación de medidas en Pinar del Río

Una representación del Consejo de Ministros visitó la provincia de Pinar del Río para evaluar la implementación de las 176 medidas económicas.

En el encuentro participaron autoridades provinciales y directivos de empresas y organismos, junto a 12 ministros que expusieron los aseguramientos para las actividades del 26 de Julio, fecha en que la provincia será sede nacional.

Se informó que 9 municipios cuentan con condiciones para aprobar nuevas mipymes, y se trabaja en agilizar trámites para los trabajadores no estatales. También se reajustaron las plantillas en administraciones provinciales y municipales. Actualmente existen 55 encadenamientos productivos, de los cuales 6 podrían convertirse en asociaciones económicas.

El Primer Ministro Manuel Marrero subrayó que no se puede evitar un incremento de precios, pero estos deben ser justos, evitando la especulación.

Entre los avances destacan el polo exportador e importador La Conchita, con más de 6,2 toneladas por 15,8 millones USD, y 7 proyectos de inversión extranjera vinculados a la producción de alimentos para el mercado español.

Además, se evalúan 4 propuestas de cubanos residentes en el exterior en sectores de energía, alimentos y turismo. La provincia cuenta con 81 MW de energía fotovoltaica, tres solineras en montaje, más de 20 mil viviendas con paneles solares y 143 lámparas solares para alumbrado público.

El encuentro permitió revisar necesidades logísticas y productivas, reafirmando el compromiso de Pinar del Río con el desarrollo económico y social en vísperas del 26 de Julio