Extinguen incendio forestal de muy grandes proporciones

Luego de tres días bajo control, esta tarde fue extinguido el incendio forestal de muy grandes proporciones desatado el 10 de abril en la zona La Lanza, en el municipio de Minas de Matahambre.

Más de 200 efectivos del Cuerpo de Guardabosques (CGB) y de empresas del sistema de la Agricultura acometieron las labores de contención de las llamas en jornadas en las que prácticamente no descansaron, pues el clima impidió su rápido sofocamiento.

Rubén Guerra Corrales, jefe de gestión y manejo del fuego del CGB, reconoció el gran trabajo de todos los que participaron en el enfrentamiento del siniestro, el número 46 en la provincia en lo que va de año.

Este ha sido el mayor reportado desde enero, y no se puede bajar la guardia teniendo en cuenta que continuamos en el periodo crítico de la ocurrencia de incendios forestales (hasta el 31 de mayo), destacó a la Agencia Cubana de Noticias.

Precisó que especialistas de ordenación forestal, el Citma y el CGB se encargarán de evaluar las afectaciones provocadas por las llamas, en recorrido por el terreno.

De enero a mayo del calendario pasado se registraron 97 siniestros en la provincia, con afectaciones a ocho mil 691 hectáreas de bosques; en tanto la mayor parte de ellos fueron provocados por la negligencia humana, refirió Guerra Corrales.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias