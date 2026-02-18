Feria de Salud acerca los servicios al pueblo

La Feria de Salud desarrollada este martes en Tele Pinar fue una muestra evidente de la voluntad de los profesionales del ramo de acercar los servicios al pueblo.

Desde horas tempranas de la mañana confluyeron en la institución, especialistas del sector que laboran en el Policlínico Luis Augusto Turcio Limas, así como estudiantes que a través de estas prácticas amplían su universo del saber.

Con dinamismo, responsabilidad y compromiso dieron atención no solo a los integrantes del colectivo del centro televisivo, sino también a familiares de estos, vecinos del área y transeúntes que viendo la opción, decidieron aprovecharla.

Las facilidades abarcaron la realización de complementarios de sangre, atención estomatológica, oftalmológica, vacunación con el Toxoide tetánico y Abdala. Otros extendieron su brazo para donar, dada la presencia además de los especialistas del Banco de Sangre.

Según informó el Doctor Eduardo Enrique Cecilia Paredes, Especialista de Primer Grado en Medicina Familiar, esta estrategia se lleva a cabo, sobre todo en poblados apartados de difícil acceso para potenciar la atención primaria y la labor de prevención, aunque en el actual contexto de contingencia energética lo han extendido a colectivos de zonas urbanas, como la efectuada en Tele Pinar.

A juicio de quienes recibieron los servicios, este acercamiento es muy beneficioso por las posibilidades que concede, en momentos en que el escenario es complejo en todos los órdenes. Al mismo tiempo reconocieron la organización de la cita y la voluntad de los hombres y mujeres de bata blanca, de llevar salud y bienestar a las comunidades.

Los criterios de trabajadores como la Periodista Sunilda Veiga, de Dorys Suárez, Locutora y Pedro Armando Pérez, Administrador, validan lo antes expuesto. Todos coincidieron en que la feria resultó un canto a la salud, en defensa de la vida.