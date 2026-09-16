FIHAV 2026 abrió su plataforma virtual para expositores y empresarios

El Comité Organizador de la XLII Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026) anunció la apertura de su plataforma oficial en línea, disponible en www.cuba.feriahabana.cu.

El evento se celebrará del 24 al 26 de noviembre en formato virtual, con una jornada presencial en el Palacio de Convenciones.

La feria, considerada la mayor cita comercial de Cuba y el Caribe, permitirá a los expositores mostrar productos, servicios y participar en concursos y actividades.

Además, se han diseñado áreas temáticas sobre inteligencia artificial, transición energética, turismo y el sello Hecho en Cuba.

También habrá pabellones para provincias cubanas y espacios dedicados a empresarios extranjeros y nacionales.

La edición contará con una ronda de negocios, tanto presencial como virtual, y con la actualización de la Cartera de Oportunidades de Negocios con Capital Extranjero.

Asimismo, se organizarán encuentros entre empresarios residentes en Cuba y en el exterior, reforzando vínculos con la comunidad empresarial internacional.

Un aspecto novedoso será la transmisión en la plataforma de los encuentros empresariales promovidos por misiones diplomáticas y consulares cubanas en otros países, lo que amplía la visibilidad de los proyectos nacionales.



El Comité Organizador recordó que el cierre de inscripciones será el 10 de noviembre, por lo que exhortó a los interesados a registrarse con antelación para aprovechar todas las oportunidades que ofrece esta edición especial.