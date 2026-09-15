En formato virtual Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026)

El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera anunció que la cuadragésimo segunda Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026) se celebrará del 24 al 26 de noviembre en formato virtual, con una jornada presencial el día 26 en el Palacio de Convenciones.

El vice primer ministro y presidente del Comité Organizador Oscar Pérez-Oliva Fraga, ha dicho que esta edición especial busca mantener la continuidad de un evento estratégico para la economía cubana, pese al complejo contexto actual.

La feria se desarrollará a través de la plataforma digital www.cuba.feriahabana.cu, donde los expositores podrán mostrar productos, servicios y ofertas comerciales, además de participar en presentaciones online, lanzamientos de productos y conferencias temáticas.

Las delegaciones oficiales también tendrán la oportunidad de presentar sus intereses comerciales mediante este espacio virtual.

La jornada presencial incluirá la actualización de la Cartera de Oportunidades de Negocios con Capital Extranjero, una Ronda de Negocios y encuentros entre empresarios cubanos —residentes en la isla y en el exterior— con representantes extranjeros presentes en el país.

FIHAV, que se celebra desde 1984, se ha consolidado como la mayor feria multisectorial de Cuba y el Caribe, con participación anual de más de 60 países.

La edición 2026 refuerza su papel como vitrina de las transformaciones económicas y sociales en curso y como plataforma para atraer inversión extranjera, modernizar el comercio y fortalecer vínculos internacionales.