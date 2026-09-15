Anuncian nómina oficial del equipo de Béisbol de Pinar del Río

Tres semanas restan para del inicio de la 65 Serie Nacional de Béisbol, y el equipo Vegueros de Pinar del Río se encuentra en plena etapa de preparación.

Bajo la dirección del experimentado Alfonso Urquiola Crespo, el conjunto trabaja desde el 13 de mayo de 2026, enfocándose en consolidar las áreas estratégicas de lanzadores y receptores.

Las máximas autoridades del partido y gobierno en la provincia de conjunto con la dirección provincial del inder dio a conocer la nómina oficial del equipo verde amarillo

El conjunto tiene como capitán a Jorge Yoan Rojas, y está compuesto por un total de 32 jugadores, distribuidos 3 en la receptoria 9 en el de cuadro, 6 en los jardines y 14 lanzadores.

Durante las primeras semanas de entrenamiento, el cuerpo técnico implemento un riguroso plan de trabajo que incluye sesiones de práctica intensivas, análisis de rendimiento y estrategias específicas para cada jugador.

La meta es llegar al inicio de la serie con un equipo cohesionado y en óptimas condiciones físicas y técnicas.

Los Vegueros, conocidos por su rica historia en el béisbol cubano, muestran un compromiso renovado para superar las expectativas en esta nueva edición del campeonato.

Con la mirada puesta en el éxito, el equipo de Pinar del Río se prepara para dar lo mejor de sí en la 65 Serie Nacional de Béisbol.