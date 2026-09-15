Participar también significa escuchar

La democracia suele asociarse inmediatamente con grandes decisiones, instituciones y procesos políticos. Sin embargo, cuando pienso en ella desde una perspectiva cotidiana, encuentro algo mucho más cercano: la posibilidad de participar, expresar criterios, escuchar a los demás y asumir responsabilidades dentro de la sociedad.

No se trata únicamente de hablar. También importa saber escuchar. Una comunidad donde todos quieren ser oídos, pero nadie está dispuesto a prestar atención al criterio ajeno, difícilmente puede avanzar en sus asuntos comunes.

En nuestra vida diaria encontramos muchas situaciones que requieren diálogo. Una reunión de trabajo, una conversación familiar, una decisión en la comunidad o cualquier espacio donde existan diferentes puntos de vista pueden convertirse en oportunidades para aprender a convivir con las diferencias.

Creo que ahí está uno de los mayores desafíos: entender que pensar diferente no tiene por qué convertirnos en enemigos. Podemos discrepar y, al mismo tiempo, mantener el respeto. Podemos defender una idea y reconocer que otra persona tiene razones distintas para sostener la suya.

En Cuba, esa participación forma parte de muchos espacios de la vida social. Desde las comunidades hasta los centros de trabajo y las organizaciones, existen escenarios donde las personas expresan inquietudes, plantean soluciones y toman parte en asuntos que les conciernen. Escuchar esas voces y convertirlas en aportes concretos es un reto permanente.

Por eso prefiero entender la democracia no como una palabra distante, sino como una práctica que se construye en la convivencia. Está en la manera en que tratamos al otro, en nuestra disposición para dialogar y en la voluntad de participar en aquello que nos afecta como sociedad.

Al final, una comunidad se fortalece cuando sus integrantes sienten que tienen algo que aportar y también están dispuestos a escuchar. Quizás ahí encontremos una de las claves: participar no es simplemente ocupar un espacio, sino utilizar nuestra voz con responsabilidad y aprender que escuchar a los demás también forma parte de ser ciudadanos.