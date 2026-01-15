Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba, quien acudió hoy a las honras fúnebres de los 32 cubanos caídos en Venezuela, dijo que hoy rendir homenaje constituye verdadero honor.

El coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) expresó que se recuerda a estos combatientes que dejaron su vida defendiendo una causa justa, todos los cubanos los honran porque cumplieron con el deber.

Este es un momento histórico, hay jóvenes que no vivieron en aquel momento inolvidable de nuestra historia, cuando se velaron los restos de los mártires de Barbados, refirió.

Después, yo no tuve oportunidad de estar en la patria cuando llegó el Guerrillero Heroico, con su destacamento, y yo pienso que este es otro momento que es un honor para todos los revolucionarios tener la oportunidad de rendir homenaje a jóvenes cubanos valerosos, y hay que reconocer, se batieron de verdad y pusieron en alto el nombre de la patria cumpliendo con su deber.

Los cederistas cubanos estamos rindiendo homenaje hoy, y tenemos el compromiso de nunca olvidar el sacrificio que ellos hicieron, señaló.

¿Cómo debemos recordar a estos 32 revolucionarios, estos combatientes, hermanos, que perdieron la vida en Venezuela? Se preguntó, cumpliendo con nuestro deber, como lo hicieron ellos, manteniendo la unidad en estos tiempos en los que somos amenazados y agredidos, es hora de cerrar fila, y tener siempre presente el ejemplo que ellos dieron, aseguró.

Desde la madrugada de este jueves el pueblo de la capital se congregó en la avenida de Rancho Boyeros para rendir tributo a los combatientes caídos.

El cortejo fúnebre trasladó, en armones militares, los restos mortales desde el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) donde el pueblo acude masivamente y en silencio a este homenaje.

Tomado de ACN