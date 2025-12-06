El homenaje en Pinar del Río a los trabajadores de la salud pública a propósito del recién celebrado Día de la Medicina Latinoamericana, trascendió este sábado en el teatro de la Universidad de Ciencias Médicas Ernesto Guevara de la Serna.

El encuentro estuvo presidido por la integrante del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en la provincia, Yamilé Ramos Cordero, el Gobernador Eumelín González Sánchez, el Secretario General del movimiento obrero Rubén Yoga Sixto, así como otros cuadros políticos del territorio, directores de instituciones y dirigentes sindicales del sector de la salud en Vueltabajo.

En este marco se hizo entrega de la Orden Lázaro Peña de Tercer Grado a las Doctoras Ivis Hildelisa Valverde Bravo y a Deysi Licourt Otero, por sus extraordinarios méritos laborales.

Cuatro trabajadores recibieron la distinción Manuel Piti Fajardo por su destacada trayectoria por más de veinte y veinticinco años respectivamente dentro del sector y haber mantenido una actitud ejemplar y consecuente con los principios revolucionarios.

Con motivo a la conmemoración se hizo acreedora de la condición de Colectivo Moral, la Universidad de Ciencias Médicas, centro formador de las futuras generaciones de la salud en el occidente del país. Con orgullo, el Rector de la casa de altos estudios, Doctor en Ciencias Guillermo Luis Herrera Miranda, recibió el galardón.

Foto: Marelys Corvea

Ante los presentes, se enalteció el trabajo de los municipios de Pinar del Río y Consolación del Sur, por alcanzar una tasa de mortalidad infantil por debajo de la media nacional y una mortalidad materna en cero, a lo que se sumaron los resultados integrales en indicadores de otros programas.

En el caso de Sandino, Mantua y Minas de Matahambre, se resaltó que lograron llevar a cero el índice de mortalidad infantil, por lo que recibieron el lauro merecido.

El reconocimiento en esta jornada de homenaje, llegó también a instituciones que han sabido imponerse a las vicisitudes y han defendido que la salud sea un derecho y un orgullo del pueblo. En este grupo estuvieron el Hospital General Docente Abel Santamaría Cuadrado, el León Cuervo Rubio en su condición de Docente, Clínico, Quirúrgico y el Pediátrico Provincial Pepe Portilla.

Profesionales enrolados en la atención a la madre y el niño, a la materna grave, al quehacer del banco de leche humana Gotica de vida y a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, se hicieron merecedores del aplauso y del reconocimiento en este acto de celebración.

Con similar orgullo, llegó el diploma a manos de la Sección Provincial del Programa Materno Infantil y a su homóloga de Atención Primaria de Salud.

Otros muchos profesionales y centros recibieron el agasajo a propósito del 3 de diciembre, y organismos que contribuyen al mantenimiento constructivo para prestar un mejor servicio.

Como cierre de esta actividad que honró a los sindicalistas de la salud en Pinar del Río, la Doctora, Directora General de Salud, Sandra Ramírez Guzmán, expresó, que tras recibir el reconocimiento en el acto nacional por la efeméride en la provincia de Holguín, prima la voluntad de hacer sostenibles los resultados en virtud de la salud del pueblo, compromiso que los guía en todo momento y que forma parte del legado fidelista.