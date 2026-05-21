Idalmis Enrique Fajardo, nueva Primera Secretaria del Partido en San Juan y Martínez

El Pleno del Comité Municipal del PCC en San Juan y Martínez, a propuesta de la Comisión de Cuadros del Comité Central del Partido, aprobó la liberación, por renovación, del compañero Yoandy Cueto Martínez, de su responsabilidad de Primer Secretario y en su lugar eligió a Idalmis Enrique Fajardo.

Idalmis, de 49 años de edad, es Licenciada en Defectología y Máster en Ciencias de la Educación, posee experiencia en la labor de dirección administrativa y política, con tránsito por diferentes responsabilidades.

En el sector educacional, se desempeñó como directora de escuela y subdirectora a nivel municipal; y en el Partido, ha transitado desde la base, siendo Funcionaria e integrante del Buró Municipal de San Juan y Martínez para la atención a la actividad política ideológica, y desde el año 2018 hasta la fecha ocupó el cargo de Funcionaria del Comité Provincial.

Como parte de su preparación ha cursado estudios en el sistema de escuelas del Partido e igualmente ha participado en entrenamientos y varios postgrados.

El pleno, presidido por la compañera, Yamilé Ramos Cordero, Miembro del Comité Central del Partido y su Primera Secretaria, en la provincia Pinar del Río, reconoció el esfuerzo y la labor desempeñada por el compañero Yoandy Cueto Martínez durante 13 años como cuadro de la organización partidista, en los territorios de Mantua y San Juan y Martínez, quien asumirá próximamente otras tareas en la administración.

Tomado de Radio Guamá