Incendios forestales en Pinar del Río

El puesto de dirección de guardabosques en Pinar del Río informó sobre la situación actual de los incendios en el occidente del país..

Seis son los siniestros ocurridos de ellos dos son extinguidos uno en la zona la vigía en el municipio San Juan y Martínez con 10 hectáreas quemadas y el otro en el municipio la Palma en la zona el Polvorín con 60 hectáreas.

En el caso de los incendios activos controlados se encuentran dos en el municipio San Juan y Martínez con alrededor de 300 hectáreas afectadas en las zonas la guira y la sólita, todos ellos se mantienen aun bajo enfrentamiento hasta lograr su total extinción.

Foto: Rosalía Díaz Arronte

En tanto en el km 17 de la carretera Luis Lazo las llamas siguen activas con aproximadamente 50 hectáreas.

La situación más compleja se encuentra en el municipio Minas de Matahambre en la zona de la lanza donde el fuego afecta 690 hectáreas de bosque y de ellas más de 200 se mantienen sin control.

Intensas son las jornadas del Cuerpo de guardabosques de la provincia de conjunto con forestales de las empresas de Mantua y Guane quienes se afanan por aplacar las llamas y reducir las afectaciones.

Foto: Rosalía Díaz Arronte

Foto: Rosalía Díaz Arronte

Foto: Rosalía Díaz Arronte