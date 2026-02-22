Jornada voluntaria por el bien común

Una jornada de trabajo voluntario se desarrolló este sábado en el Hospital General Docente Abel Santamaría Cuadrado.

Los protagonistas fueron esta vez, los propios trabajadores de la salud de distintas instituciones, entre ellas el Hospital León Cuervo Rubio, el Pediátrico Pepe Portilla, y otros centros asistenciales.

Enmarcada en el año del centenario de Fidel y en el aniversario 87 de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la faena tuvo como propósito el desarrollo de labores en la cubierta del hospital como paso previo al proceso de impermeabilización, así como limpieza de áreas exteriores e interiores. En este último caso el Salón de Alojamiento fue el beneficiado.

Según informó el integrante del Secretariado Provincial de la CTC, Yariel Cruz Gavilán, el cronograma de movilización sindical se cumplimenta cada fin de semana y no solo incluye labores de higienización, sino también aportes a la actividad agrícola por la importancia que reviste la producción de alimentos como asunto de seguridad nacional.

A juicio de varios participantes, dentro de ellos, la Directora del Pepe Portilla, Doctora Maité Cabrera Hernández y el Residente de la Especialidad de Medicina Interna, José Alejandro Jiménez Ramos, se trata de en tiempos difíciles hacer de la unidad y el esfuerzo colectivo, un arma de lucha y de combate que redunde en beneficio popular.

Accionar obrero que no se detiene en Pinar del Río, pese al escenario de recrudecimiento de medidas de asfixia por los EU.

Ante tal panorama, crece el compromiso de los trabajadores pinareños y sus sindicatos.