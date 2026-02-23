La alfabetización en inteligencia artificial (IA) da un nuevo paso con la publicación del libro “Jugando con Lili, la robot curiosa”, una obra que busca acercar estas tecnologías a niños y niñas en edades tempranas.

Las autoras Dr.C. Miriela Escobedo Nicot (Universidad de Oriente. Cuba) y Dr.C.Yailé Caballero Mota (Universidad de Camagüey «Ignacio Agramonte Loynaz») proponen un recorrido lúdico y educativo, donde la protagonista, Lili, invita a los pequeños lectores a descubrir cómo funciona la IA y cómo puede integrarse en la vida cotidiana de manera responsable y creativa.

Este título se suma al primero de la colección: “¡Descubriendo la Inteligencia Artificial! Preguntas y respuestas para niños curiosos”, que abrió el camino para introducir conceptos básicos de forma sencilla y atractiva.

Según sus autoras, ya está en proceso un tercer libro dedicado a los adultos mayores, con el propósito de crear competencias digitales en distintos grupos poblacionales y contribuir a la alfabetización en IA como herramienta de inclusión social.

La propuesta editorial responde a una necesidad creciente: preparar a las nuevas generaciones para comprender y utilizar tecnologías que ya forman parte de su entorno.

En un mundo donde la IA influye en la educación, la salud y la comunicación, ofrecer materiales adaptados a cada etapa de la vida resulta esencial para democratizar el conocimiento.

El impacto social de esta iniciativa es doble. Por un lado, fomenta la curiosidad y el pensamiento crítico en los niños, quienes aprenden jugando.

Por otro, abre espacios de aprendizaje para los adultos mayores, un sector que muchas veces queda rezagado en la transformación digital.

La colección, por tanto, no solo enseña sobre algoritmos y robots, sino que también promueve valores de equidad y participación.

Con “Jugando con Lili, la robot curiosa”, la IA deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia cercana, divertida y formativa, reafirmando que el conocimiento tecnológico puede y debe estar al alcance de todos.

Sitio de descarga en PDF

https://ediciones.uo.edu.cu/index.php/e1/catalog/book/1903

Autora: Aymara Vázquez Picart