El desarrollo del Ejercicio Territorial de Zona de Defensa del poblado de La Coloma, materializó el carácter popular de nuestra concepción defensiva.

El tema fundamental de la jornada se centró en las acciones de las estructuras de dirección y mando durante la puesta en completa disposición combativa y para la defensa, el paso al estado de guerra en un escenario de guerra no convencional, así como la estrategia para enfrentar el desgaste sistemático y la invasión del enemigo.

En recorrido por los grupos de trabajo luego de culminada la reunión de orientación, la Presidenta del Consejo de Defensa Municipal de Pinar del Río, Yohanis Ramos Pérez, insistió en la importancia de enaltecer la filosofía de lucha de los cubanos, en un contexto marcado por la amenaza imperialista y su escalada de agresiones que atenta contra la paz de América Latina y el Caribe.

Foto: Marelys Corvea Foto: Marelys Corvea Foto: Marcia Delgado

Por su parte el Jefe del Grupo de Operaciones de la Región Militar, Coronel Armando Pérez Iglesias enfatizó en la movilización popular como base de la unidad que fortalece el espíritu de lucha y se refirió al ejemplo de Playa Girón y a la gran derrota que le propinó al enemigo.

Como parte del ejercicio defensivo en la zona 21-08-11 de La Coloma, se desarrolló una clase combinada con las Brigadas de Producción y Defensa que incluyó tiro con perles, arme y desarme del fusil AKM, elementos sobre el uso y principios de funcionamiento de la careta antigás filtrante, y otras acciones que demostraron la cohesión de las fuerzas y el nivel de preparación combativa logrado.

Foto: Marcia Delgado Foto: Marcia Delgado

Ante el impacto del supuesto golpe aéreo de la aviación enemiga, se activaron los grupos de respuesta rápida, en tanto el ejercicio de recepción de evacuados fue también exitoso según lo establecido en los planes para tiempo de guerra.

El enfrentamiento a una infiltración por vía marítima fue parte del cronograma, simulacro que puso a prueba la destreza de las tropas en su afán de impedir el desembarco enemigo y defender el terruño a toda costa.

Foto: Marelys Corvea

La actividad resumen de esta jornada defensiva transcurrió en la Empresa Pesquera Industrial de La Coloma. El encuentro devino momento de reafirmación revolucionaria, de respaldo a Venezuela y homenaje a los 32 combatientes caídos en la hermana nación en la madrugada del 3 de enero. Constituyó marco oportuno para estimular a los más sobresalientes en el cumplimiento de las tareas de la defensa, honor que recayó en el propio establecimiento sede del acto, en la Unidad Empresarial de Base de Gastronomía, y en el Jefe de la Plana Mayor de esa zona de defensa, compañero Eliecer Marín Rodríguez.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo del Presidente de la zona de defensa, Ray Leonard Sánchez Ramírez. En su discurso expresó en nombre de los pinareños, la voluntad de defender la Revolución y sus conquistas y no cejar en el empeño de preservar la libertad, como digna manera de honrar a Fidel y su legado de lucha y compromiso con el pueblo.