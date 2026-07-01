La Muestra de Arte Contemporáneo de Pinar del Río –MAC Pinar- surgió con el objetivo de visibilizar artistas y obras que manejaran presupuestos de los lenguajes contemporáneos; no solo por su experimentación con técnicas y procedimientos asociados a búsquedas o prácticas emergentes, sino por su consideración de temáticas medulares en los contextos artísticos actuales y sus potencialidades para movilizar, estética y conceptualmente, pensamientos y conductas.

Nuestra primera cita constituyó un gran encuentro de poéticas diversas y aglutinó a la mayoría de los artistas locales. Pinareños, desde dentro y fuera de Cuba, inundaron nuestros espacios expositivos, para presentar al público y a nuestro gremio de creadores, la nueva oportunidad de compartir visiones. Era el nacimiento de un evento, que no pretendía convocar a la competición, sino al intercambio, a través de invitaciones y la deconstrucción de ciertas miradas artísticas; mientras guardaba entonces sus presupuestos financieros tangibles, para fomentar una propuesta creativa a través de la Beca Viridian.

En nuestros encuentros han coincidido artistas de diversas generaciones y de mayor o menor reconocimiento público o especializado. Hemos contado con figuras tan importantes para la Historia del Arte Cubano como los maestros Pedro Pablo Oliva y Juan Suárez Blanco. Artistas muy presentes en eventos de arte contemporáneo de nuestro país, especialmente en La Bienal de La Habana, como: Tamara Campo Hernández, José Miguel Díaz Pérez –Mayim-B-, Elvis Céllez González, Juan Carlos Rodríguez Valdés o el Proyecto artístico pedagógico Farmacia. Artistas que se han vinculado significativamente a los eventos del circuito artístico pinareño como: Israel Naranjo Sandoval, José Iván Morales Candelaria, Arquímides Lores (Nelo), Yasser Curbelo Rego, Orlando Hernández Pérez, Juan Manuel Menéndez Mena, entre otros. Así como con otros jóvenes, algunos ya conocidos en la escena plástica local –exposiciones, salones y bienales- y otros que se van notando en las plazas del arte joven cubano: Alejandro Piñeiro Ramos -graduado de La Academia de Artes San Alejandro, Beca de Creación Salón 20 de Octubre 2021-, Yunior Pérez Rodríguez –graduado de La Academia de Artes Carlos Hidalgo-, Lisandra Carrodegua Hernández –Lic. Estudios Socioculturales, miembro de la AHS-, Jormay González Monduy –graduado de La Academia de Artes San Alejandro, Lic. Educación Plástica-, Raidel Hernández Iglesias –Instructor de Arte, Licenciado en Comunicación Social-, Orlando Barrera Mireles –Graduado de la Academia Carlos Hidalgo, líder del proyecto Aguantaguja y representante de la filial de artes visuales de la AHS provincial-, Lázaro Prieto González –Instructor de Arte, Lic. en Comunicación Social, miembro de la Uneac, Esp. del Centro Provincial de Artes Visuales-, Yerandy Pérez Aguilar –Técnico en Informática, realizador audiovisual-, Michel Gustavo Martínez Guerra (Michel GMG) –Graduado de la Academia de Artes Carlos Hidalgo, cuyas propuestas implican complejos análisis filológicos, discursivos, tecnológicos y poéticos sobre la realidad nacional, latinoamericana y mundial- o Yenia Elvira Barrios –Graduada de la Academia Tiburcio Lorenzo, con una de las propuestas más cuestionadoras sobre los conflictos sociales que hoy nos agobian-, etc.

Sus operatorias han implicado movidas entre lo bidimensional, instalativo, ambiental, performático y audiovisual. Búsquedas de esencias individuales y colectivas a través de revisiones a la tradición y las convenciones. Análisis de orígenes y fuentes de conocimiento; examinando fenómenos de la comunicación y dinámicas virtuales. Deconstrucciones y reconstrucciones de discursos y paradigmas en pos de indagar sobre la memoria y su puesta en valor. El ofrecimiento de experiencias viscerales para dialogar sobre raza, discriminación racial y de género, articulaciones del poder y las más diversas colonizaciones. Y algo significativo es que muchos de estos caminos han estado marcados por la autorreferencialidad.

Desde que surgió MAC Pinar, nuestro interés por los más jóvenes ha crecido, no solo por nuestras lógicas indagaciones respecto a su caudal, sino por el propósito de sondear proyectos más experimentales, los cuales suelen brotar con frecuencia en los espacios académicos, al calor de análisis y prácticas más enfocadas en los lenguajes contemporáneos. Hoy la Muestra sigue constituyendo un pretexto para explorar las producciones más recientes o extraordinarias y fomentar proyectos desde el sustento de su Beca.

En el verano de este 2026 se inaugurará la VIII edición del evento. La ocasión implicará un nuevo enfoque: el empleo de todos nuestros recursos en la potenciación de un solo artista para, a través de muestra y acciones sustentadas por la Beca Viridian, evidenciar con mayor eficacia su presencia e importancia en procesos socioculturales de impacto.

Autora: Yania Collazo González