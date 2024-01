La mujer salvaje, mejor película cubana del año para los críticos

En su acostumbrada votación anual para seleccionar lo más sobresaliente exhibido en materia cinematográfica en el país, los críticos integrantes de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica (ACPC) eligieron como mejor largometraje nacional de ficción de 2023 a La mujer salvaje, de Alán González.

En el apartado de documental cubano el título escogido fue Jíbaro, de Osmany Sánchez, con mención para Al final del camino, dirigido por Ariagna Fajardo. En la categoría de animación nacional la recompensa la obtuvo Tu estrella, realizada por Henry de Armas.

Los miembros de la ACPC, filial criolla de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci), consideraron que As bestas, filme español dirigido por Rodrigo Sorogoyen, fue el más destacado largometraje de ficción extranjero visto en salas cubanas en 2023.

En la lista de diez películas se incluyeron significativos exponentes de la etapa a la manera de Tár y Los Fabelman, dirigidas respectivamente por los directores norteamericanos Todd Haynes y Steven Spielberg.

También fueron distinguidas Almas en penas de Inisherin, del irlandés Martin McDonagh; Broker, del japonés Hirokazu Koreeda; Openheimer, del británico Christopher Nolan y Los reyes del mundo, dirigida por la colombiana Laura Mora Ortega, entre otros recordados títulos.

En la franja de documentales las palmas las mereció el estadounidense La belleza y el dolor, de Lauras Poitras; en tanto Elementos, de igual nacionalidad y realizado por Peter Sohn, fue elegido como mejor animado.

Cinco películas quedaron seleccionadas como las sobresalientes vistas durante el 44 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Estas son, en orden jerárquico, Eureka, del argentino Lisandro Alonso; El auge del humano 3, del también argentino Eduardo Williams; Tótem, de la mexicana Lila Avilés; El viento que arrasa, de la argentina Paula Hernández; y Los colonos, realizada por el chileno Felipe Gálvez.



A continuación, lista completa de filmes seleccionados por la ACPC:



MEJORES FILMES ESTRENADOS EN CUBA EN 2023

Mejores largometrajes de ficción

1. AS BESTAS/ España/ Rodrigo Sorogoyen

2. OPPENHEIMER/ Estados Unidos/ Christopher Nolan

3. ALMAS EN PENA DE INISHERIN/ Reino Unido/ Martin McDonagh

4. TÁR/ Estados Unidos/ Todd Field

5. LOS REYES DEL MUNDO/ Colombia/ Laura Mora Ortega

6. LA PEOR PERSONA DEL MUNDO/ Noruega/ Joachim Trier

7. BROKER/ Corea del Sur/ Hirokazu Koreeda

8. CLOSE/ Bélgica/ Lukas Dhont

9. BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES/ México/ Alejandro González Iñárritu

10. LOS FABELMAN/ Estados Unidos/ Steven Spielberg



Mejores documentales

1. LA BELLEZA Y EL DOLOR/ Estados Unidos / Laura Poitras

2. MOONAGE DAYDREAM/ Estados Unidos/ Brett Morgen

3. TINA/ Estados Unidos/ Dan Lindsay, TJ Martin

4. LEGADO: NUESTRA HERENCIA/ Francia/ Yann Arthus-Bertrand

5. BLACK ART: IN THE ABSENCE OF LIGHT/ Estados Unidos/ Sam Pollard

Mejores animados

1. ELEMENTOS/ Estados Unidos/ Peter Sohn

2. SPIDER-MAN: CRUZANDO EL MULTIVERSO/ Estados Unidos/ Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson

3. MÁS ALLÁ DE LA LUNA/ China/ Glen Keane, John Kahrs

4. LOS BUSCAMUNDOS/ Francia/ Samuel Tourneux

5. TORTUGAS NINJAS: CAOS MUTANTE/ Estados Unidos/ Jeff Rowe, Kyler Spears

MEJORES PELÍCULAS CUBANAS EXHIBIDAS EN 2023

Mejor largometraje de ficción

LA MUJER SALVAJE/ Alán González

Mejor documental

JÍBARO/ Osmanys Sánchez

Mención documental: AL FINAL DEL CAMINO/ Ariagna Fajardo

Mejor animado

TU ESTRELLA/ Henry de Armas

Mejores películas exhibidas en el 44 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana

1. EUREKA/ Argentina-Portugal-Alemania-Francia/ Lisandro Alonso

2. EL AUGE DEL HUMANO 3/ Argentina-Portugal-Holanda-Taiwán/ Eduardo Williams

3. TÓTEM/ México-Dinamarca-Francia/ Lila Avilés

4. EL VIENTO QUE ARRASA/ Argentina-Uruguay/ Paula Hernández

5. LOS COLONOS/ Chile-Argentina-Dinamarca-Francia/ Felipe Gálvez

(Tomado de Granma)