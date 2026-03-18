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Miguel Díaz-Canel Bermúdez: “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”

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Foto: Archivo/ Cubadebate

Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.

Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos.

Solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo.

Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable.

Cuba está firme

Tomado de Cubadebate

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