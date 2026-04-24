Felicia y Melisa: Cuba no se rinde, se defiende 

A Felicia Ramos Martínez y Melisa Rodríguez Valdés las separan 45 años; pero las unen no solo el hecho de formar parte del colectivo de la empresa de conservas de vegetales La Conchita, sino la firme convicción de que Cuba no se rinde, se defiende.

Así manifestaron ambas a la Agencia Cubana de Noticias luego de dar hoy su firma por la Patria en esa entidad Vanguardia Nacional, que significa demostrar su apoyo a la paz y contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba.

Esto también es una forma de decir que no nos rendimos, mucho menos en el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, destacó Felicia, que este primero de mayo arribará a sus siete décadas de existencia, cuatro de ellas dedicadas a La Conchita.

Como mujer negra, cubana, madre y abuela puedo asegurar que este país nos ha dado a mi familia y a mí muchísimas oportunidades; y constituye un ejemplo para el mundo, dijo quien labora en la línea de dulces y almíbares.

Cuba siempre ha brindado amor, y no existe razón para una amenaza de guerra de Estados Unidos, reflexionó.

Mi firma representa identidad, patriotismo, defender lo que llevamos construyendo, porque esta isla es mi casa, aseveró Melisa, analista de producción de apenas 24 años de edad.

Y esta casa, sin las limitaciones impuestas por el bloqueo, podría desarrollarse mucho más en todos los campos debido a la inteligencia con que cuenta, tanto de los jóvenes como de las personas de más experiencia, precisó.

Los destinos de una nación no se deciden por caprichos externos, por eso mi firma fue por la Patria, acotó.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias