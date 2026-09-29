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Mucho más que un destino

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Viajar no siempre significa ir muy lejos. A veces basta con descubrir un lugar que tenemos cerca, conocer una historia, probar un plato diferente o mirar con otros ojos un paisaje que creíamos conocer.

Cuba tiene mucho que enseñar. Sus playas son conocidas, pero nuestro país también tiene ciudades con historia, tradiciones, música, naturaleza y, sobre todo, personas que pueden convertir una visita en un recuerdo especial.

Y si hablamos de Pinar del Río, sobran razones para detenerse. El paisaje de Viñales, nuestros campos de tabaco, las montañas, las tradiciones campesinas y tantos sitios de interés forman parte de un patrimonio que merece ser conocido y cuidado.

El turismo puede beneficiar a las comunidades. Una visita genera movimiento en diferentes sectores y abre oportunidades para quienes ofrecen servicios, productos, experiencias culturales o propuestas vinculadas con la naturaleza.

Pero recibir visitantes también significa cuidar aquello que queremos mostrar. Un paisaje limpio, un sitio conservado, una buena atención y el respeto por nuestras costumbres dicen tanto de un lugar como cualquier folleto o fotografía.

A mí me gusta pensar que hacer turismo es también aprender. Quien llega conoce algo nuevo, pero quienes vivimos aquí podemos descubrir nuevamente el valor de nuestra propia tierra al verla a través de los ojos de otra persona.

Mirar nuestros destinos con orgullo, pero además con responsabilidad. Pinar del Río tiene mucho que contar y cada uno de nosotros, desde nuestro espacio, puede ayudar a que quienes nos visiten no solo recuerden un paisaje, sino también la calidez de su gente.

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