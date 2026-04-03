Noche de homenaje y alegría

La celebración del aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí y el 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas, suscita todo un movimiento de esta fuerza en homenaje a la fecha del 4 de abril.

La noche de este jueves se vistió de gala y conmemoración. Fue el Parque de la Independencia de la urbe cabecera, el sitio donde confluyeron alegría, entusiasmo y compromiso de los homenajeados con el presente y el futuro de la nación.

Con la presencia de la integrante del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en la provincia, Yamilé Ramos Cordero, Leyanis Carmona, máxima representante de la UJC en Pinar del Río, y Meury Santamarina, Presidenta de la OPJM, entre otros dirigentes de ambas organizaciones en Vueltabajo, la cita devino espacio cultural por excelencia.

Las voces de estudiantes universitarios como Maybelis Betancourt, de la Universidad de Ciencias Médicas, de otros como Ismael Hernández, del propio centro, el Dúo Eclipse, el grupo de aficionados Ruta Cuatro, así como jóvenes mariachis, amenizaron el encuentro nocturno. Como otros tantos realizados por los universitarios, devino Peña, a la que este año en vísperas del 4 de abril, decidieron nombrar «El amor es la paz».

Un pica kake gigante cerró la cita, donde una vez más fue la unidad y el amor a la Patria la fuerza guía y motivadora.