Cuatrocientos seis jóvenes, recibieron sus títulos de graduados de medicina y estomatología en la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, entre ellos, tres estudiantes de otras nacionalidades

Oportunidad donde fueron estimulados los más relevantes en investigaciones científicas ,así como los vanguardias integrales en deporte, cultura y otras esferas propias del universo estudiantil de la casa de altos estudios

Foto: Tomada de UCM Foto: Tomada de UCM

La doctora Zurelys Gutiérrez García, resultó la mejor graduada y es una de los 185 egresados con título de oro, mientras que el Dr. Nelson Patiño Herrera, recibió la distinción de vanguardia integral quienes manifestaron su agradecimiento al claustro de profesores y a sus familiares por el apoyo durante los años de la carrera.

Los presentes juraron su lealtad a la ética médica y aplicar sus conocimientos a favor de la salud humana en cualquier lugar donde se les sea asignado

Esta es la 49 graduación del centro educacional, donde también se encontraban en la ceremonia las principales autoridades del gobierno y el partido de la provincia más occidental de Cuba.