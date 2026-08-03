Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional

La Unión Eléctrica informa a través de sus perfiles en redes sociales que a las 10:43 de la noche de este domingo ocurrió una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional.

La víspera, el propio organismo dio a conocer una caída parcial del sistema en la zona occidental tras un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Matanzas a Cienfuegos y de Matanzas a Santa Clara provocando la división del SEN y posteriormente la caída de la zona occidental.

La UNE pone en marcha los protocolos de restauración del sistema.

Tomado de Cubadebate