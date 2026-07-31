Utilidades del Oregano Frances

Continuando con las plantas medicinales útiles en la actualidad y que son muy conocidas o usadas vamos a dedicar el espacio de hoy al Orégano francés, ya que recientemente se han publicado en las redes digitales versiones de plantas con nombres de Orégano, y esto puede traer dudas en nuestros lectores.

Buscando información en las obras de Juan Tomas Roig y en documentos de la OMS resulta que hay varios oréganos, están el Orégano de hojita chiquita conocido como Origanum vulgare, que es el reconocido en Europa, el Orégano cimarrón que es un arbusto mucho mayor el Hyptis suaveolens y el Orégano francés Plectranthus amboinicus también llamado Orégano Orejón u Oregano de España. Por casualidad, todos ellos empleados tradicionalmente en afecciones catarrales, y digestivas, de agradables olores usados en la cocina, y quizás por una línea genética común con un componente químico mayoritario en todos: el Carvacrol.

Hoy vamos a referirnos solo al Orégano francés que tiene estudios realizados y resultados obtenidos de investigaciones cubanas, que aseguran una amplia utilización de la especie en afecciones catarrales y en la epilepsia.

Hyptis suaveolens Plectranthus amboinicus

Cuba posee una rica flora y una valiosa tradición en la utilización de las plantas medicinales entre ellas, este Orégano francés cuyo nombre científico es (Lour.) Spreng que como se conoce ha sido empleado en muchas enfermedades. El género Coleus del cual forma parte Plecthranthus amboinicus (Lour.) Spreng pertenece a la familia Lamiacea (Labiatae), es un largo género que comprende cerca de 200 especies e innumerables híbridos pertenecientes al mismo; se distribuye en regiones tropicales y subtropicales de Asia, África, Australia e Islas del Pacífico.

Es una Hierba perenne, suculenta, de hojas anchamente aovadas de bordes dentados, peciolos gruesos y flores violáceas en espigas terminales con fuerte olor característico a orégano de donde deriva su nombre común. Se cultiva con abundancia a escala doméstica en poblaciones rurales y urbanas. Teniendo en cuenta que esta planta es oficial en el Formulario y posee formulaciones que se usan a diario, brindaremos una información actualizada y los resultados obtenidos en los estudios realizados sobre Plectranthus amboinicus.

Recorriendo el mundo, en la medicina tradicional se emplea la decocción de las hojas frescas como broncodilatador, expectorante, en ronqueras y catarros en general, como digestivo, en dolores de oídos se utilizan las hojas salteadas en aceite. Se plantea en la India que el jugo de las hojas tiene propiedades específicas contra el cólera. Se emplea como antiepiléptico en la Medicina Tradicional Vietnamita. Las extracciones con agua caliente de las partes aéreas de la planta son utilizadas en el tratamiento de asma, tos crónica, epilepsia y otras afecciones convulsivas siendo administrada por vía oral.

En la India el jugo de las hojas de Orégano francés secadas a vapor y combinada con otras plantas medicinales es administrado por vía oral en el tratamiento de enfermedades digestivas y fiebres en niños.

En Tailandia el jugo de las hojas frescas es utilizado en el asma.

En Cuba es muy utilizado como condimento, remedios caseros y fines ornamentales. Como se observa tiene amplios usos tradicionales que dan motivación a su uso actual y a las investigaciones que comentaremos.Se ha detectado que las hojas contienen un rico aceite esencial, azúcares reductores, ácidos triterpenicos, flavonoides. El aceite esencial de Plecthranthus amboinicus presenta un alto índice de compuestos aromáticos y oxigenados. El componente mayoritario hasta un 50,07 % para especies cultivadas en Cuba es el CARVACROL , un terpeno fenólico, con variadas actividades reportado por Mario González Quevedo en 1992, También se refiere la presencia de flavonoides, la apigenina, crysoeriol, cirsimarítina, luteolina quercetina, salvigenina, taxifolina.

Origanum vulgare

Se han realizado estudios del efecto antiepiléptico del Plecthranthus amboinicus (Lour.) Spreng en diferentes modelos experimentales observándose que la administración aguda del extracto acuoso de la planta no modifica las crisis inducidas por el choque electro convulsivo máximo ni por una dosis subcutánea de 90 mg/kg de pentilenotetrazol en ratones. En los experimentos crónicos se observó que el extracto redujo las crisis tónicas inducidas en ratas y suprimió las crisis clónicas.

Los resultados demuestran que Plecthranthus amboinicus manifiesta una singular propiedad antiepiléptica que se expresa principalmente durante su administración crónica, ya que en los experimentos agudos no presenta una acción típicamente anticonvulsiva. Estudios farmacológicos realizados demuestran las propiedades antiepilépticas de la decocción de las hojas. Los resultados muestran que el extracto acuoso no produce cambios en la conducta exploratoria, pero reduce significativamente el número y duración de los ataques en la prueba de agresividad. Estos resultados sugieren que el Orégano francés no posee un efecto sedante general, sino que su acción es más específica sobre los mecanismos que intervienen en el desarrollo de la incitación y de la agresividad.

Se comprobó el potente efecto antioxidante del extracto de flavonoides y del extracto fluido (obtenido utilizando como menstruo alcohol etílico al 30 %) donde los flavonoides están también presentes.

El efecto antitusivo del extracto acuoso y del extracto fluido elaborado con Alcohol al 30 % fue comprobado en un estudio comparativo frente a la codeína (20 mg/Kg) en el modelo experimental de aerosol de amoníaco en cobayos. La administración se realizó por vía oral previa a la exposición del aerosol de amoníaco, que provoca la irritación de las vías respiratorias. También se llevó a cabo una administración crónica demostrándose en ambos casos que la efectividad del jarabe es comparable con la codeína fármaco de reconocida actividad antitusiva. Probado por Ribas Cabrera, Evaluación antitusiva del extracto acuoso de Orégano francés. Informe técnico, CIDEM, 1996.

Foto: Tomada de Internet

Se ha comprobado la acción bacteriolítica del extracto fluido de Plecthranthus amboinicus obtenido con Etanol al 70 % frente a Stafilococo aureus y varias entero bacterias. Los resultados son más intensos usando la dilución al 1 % del aceite esencial de la planta.. También se evaluó la actividad antimicrobiana in vitro de 2 extractos (fluido y acuoso) del Orégano francés cosechado en Cuba. El extracto fluido presentó un amplio rango de actividad frente a los diferentes grupos microbianos estudiados, bacterias Gram positivas y Gram negativas, demostró poder antifúngico contra hongos levaduriformes y dermatofitos siendo superior el extracto acuoso de dicha especie vegetal. Quevedo M, H. Dr. «Luis Díaz Soto», 1994

Foto: Tomada de Internet

Los ensayos de tolerancia realizados al jarabe de Orégano francés demostraron que no producen efectos tóxicos en los animales. Estudios toxicológicos agudos realizados al extracto acuoso liofilizado demuestran que este es prácticamente no tóxico por vía oral ya que su DL 50 en ratones se encuentra por encima de 2 g/kg de peso. En el estudio toxicológico subagudo realizado se reporta que los parámetros hematológicos y químicos sanguíneos se mantuvieron normales. En las observaciones macroscópicas no se presentaron alteraciones de los órganos analizados y en las microscópicas se observaron afectaciones insignificantes no considerándose como una consecuencia de la sustancia administrada. Tillán J, 91. 95 y 96. No se encontraron evidencias de alteraciones patológicas en los órganos al realizarse la autopsia, ni diferencias significativas en cuanto al peso promedio de los órganos entre el grupo tratado con el placebo y el tratado con el extracto fluido. Considerándose el extracto fluido con Etanol al 30y 70 % inocuo . Montalus VR, Sardiñas GI. Estudio toxicológico del extracto fluido de Orégano francés con etanol al 30 %. Informe técnico. CIDEM, 1998.

Como se pudo apreciar hay todo un grupo de investigaciones cubanas que aparecen la Revista Cubana de Farmacia y que hemos comentado como prueba de que si se ha investigado con muy buenos resultados.

El Extracto acuosos de hojas y tallos usados contra el catarro, la tos la epilepsia y el asma. Informe técnico CIDEM antiepiléptico 1990

Extracto Fluido con etanol al 30-70 % Bacteriostático según Mario González Quevedo. Acción antibacteriana del extracto fluido

Aceite esencial de las hojas antimicrobiano. Mario González Quevedo acción antimicrobiana de Pletranthus amboinicus hospital Naval

Extracto Fluido con etanol al 30 % como un crudo de flavonoides Antioxidante

Foto: Tomada de Internet

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret