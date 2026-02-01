Orden Ejecutiva: intento por paralizar los servicios sanitarios en Cuba

¿Cómo se le dice a un padre que su hijo no puede recibir servicios de salud especializados? ¿Cómo se logra que un niño no muera por falta de atención médica? La Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump es un intento por paralizar las prestaciones sanitarias en Cuba, y todas las esferas de la sociedad.

Reflexiones de la doctora Mayté Cabrera Hernández, directora del hospital pediátrico Pepe Portilla, de Pinar del Río, mientras recorre algunas de las salas de la institución donde labora desde 1996, ante el documento que establece sanciones a países que suministren petróleo a la Isla.

Aquí brindamos atención médica al grupo más sensible de la sociedad: los niños; y como el resto de las instituciones de salud el combustible resulta vital de cara a su funcionamiento, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias.

El hospital, con capacidad de ingreso para 293 menores, cuenta con un sistema de calderas que generan vapor y garantizan todos los procesos, dígase alimentación, lavado y esterilización; y todo ello depende de la existencia de petróleo, explicó.

Tenemos varios pacientes con ventilación invasiva de manera permanente, y un grupo de infantes en la provincia con ventilación domiciliaria que frente a situaciones complejas en sus hogares se trasladan a nuestro centro, dijo.

Y sería catastrófica la ausencia de combustible para asegurar la vida, incluso por la incapacidad de utilizar los grupos electrógenos, precisó Cabrera Hernández.

También frenaría la transportación de medicamentos, insumos médicos, alimentos, y en definitiva todo lo que necesita el hospital para su funcionamiento, destacó la especialista en Imagenología.

Resulta imposible creer que una nación bloqueada hace más de 60 años por la mayor potencia mundial sea una amenaza para ella- enfatizó-; y evidentemente estamos en presencia de un intento de asfixia al pueblo cubano.

La Orden Ejecutiva rubricada el 29 de enero es presentada por la Casa Blanca como una respuesta a una emergencia nacional, y permite comenzar «un proceso para imponer aranceles a las mercancías de países que venden o de otro modo proporcionan petróleo a Cuba, protegiendo así la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos».

Tomado de Agencia Cubana de Noticias