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Joven realizador dedica documental al campesinado cubano

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Ecos del Sur es un documental del joven realizador Dayam González que tuvo su premier en la sede de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Pinar del Río y rinde homenaje al campesinado cubano, a propósito del 17 de mayo.

En poco más de media hora el espectador se acerca a la vida de los productores Sira Esther Casañas Oliva, Abel Hernández Páez y Rogelio Ortúzar, Héroe del Trabajo de la República de Cuba y Hombre Habano.

Se trata de historias de tradiciones, legado familiar, sacrificio, superación, que forman parte del proyecto personal Cabina 13, dedicado a la realización de documentales.

Esta propuesta audiovisual cuenta la cotidianidad de tres campesinos que a diario apuestan por impulsar un país, explicó González a la Agencia Cubana de Noticias.

Sira, desde la ganadería, y los otros testimoniantes en el tabaco, principal cultivo de la provincia; y todos con la mira en la diversificación de sus producciones, argumentó.

Aquí la imagen se conjuga con el discurso tan cubano y natural de los protagonistas, pues justamente es un modo de llegar al surco, destacó.

Para Yanetsy Ariste, crítico de arte, el documental resalta lo cotidiano y lo humano desde la visión de un joven integrante de la AHS que es capaz de asumir la grabación, edición y posproducción de sus propios audiovisuales.

A la premier asistieron Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria de esa organización política en Vueltabajo; artistas; dos de los entrevistados y sus familiares.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

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