Joven realizador dedica documental al campesinado cubano

Ecos del Sur es un documental del joven realizador Dayam González que tuvo su premier en la sede de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Pinar del Río y rinde homenaje al campesinado cubano, a propósito del 17 de mayo.

En poco más de media hora el espectador se acerca a la vida de los productores Sira Esther Casañas Oliva, Abel Hernández Páez y Rogelio Ortúzar, Héroe del Trabajo de la República de Cuba y Hombre Habano.

Se trata de historias de tradiciones, legado familiar, sacrificio, superación, que forman parte del proyecto personal Cabina 13, dedicado a la realización de documentales.

Esta propuesta audiovisual cuenta la cotidianidad de tres campesinos que a diario apuestan por impulsar un país, explicó González a la Agencia Cubana de Noticias.

Sira, desde la ganadería, y los otros testimoniantes en el tabaco, principal cultivo de la provincia; y todos con la mira en la diversificación de sus producciones, argumentó.

Aquí la imagen se conjuga con el discurso tan cubano y natural de los protagonistas, pues justamente es un modo de llegar al surco, destacó.

Para Yanetsy Ariste, crítico de arte, el documental resalta lo cotidiano y lo humano desde la visión de un joven integrante de la AHS que es capaz de asumir la grabación, edición y posproducción de sus propios audiovisuales.

A la premier asistieron Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria de esa organización política en Vueltabajo; artistas; dos de los entrevistados y sus familiares.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias