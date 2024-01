OUT 27: Liga Élite; Matanzas el campeón, Artemisa el valor

El público esperó para ser testigo de la historia hasta las 9:54 de la noche del martes 23 de enero. Matanzas conquistó por vez primera un campeonato nacional en su estadio Victoria de Girón. La pizarra final 12-5 no es siquiera lo más importante. Son los nuevos monarcas de la Liga Élite del Béisbol Cubano y para Artemisa la medalla de plata, acompañada del Premio Al Valor.

Foto: Abel Rojas

Los celulares se prendieron para reflejar el momento y comenzó el recuento entonces. Era la selección con mejores figuras, una campaña muy estable y con un rendimiento integral en los tres aspectos de juego. No fallaron a la hora de ganar el partido bueno y aunque se llenaron de algunos fichajes internacionales, terminaron ganando con sus hombres auténticos, liderado por un Yurisbel Gracial intratable con el madero.

Hablar de héroes toca en este momento, pues en los triunfos colectivos son determinantes algunos nombres. Esta versión de los Cocodrilos es muy parecida a la que levantó la corona en el año 2020 frente a Camagüey, pero ahora estuvo salpicada de un Ariel Sánchez que finalmente arribó a sus dos mil hit en series cubanas; un Yordanis Samón que por fin lleva a sus vitrinas personales un título nacional y el refuerzo holguinero Yordan Manduley inmenso a la defensa del segundo cojín y en la caja de bateo.

Sobre el box, Yoennis Yera afianzó su credencial de primer lanzador del staff, al tiempo que Eduardo Blanco cumplió con sangre extra de capitán y Andrys Pérez volvió a enseñar sus excelentes manos a la defensa. No olvido a Erisbel Arruebaruena, maestro del campo corto y de amor a su uniforme, pues luchó varias veces contra la diabetes para salir al campo.

Tampoco es menor el aporte del jonronero Noroña o el utilísimo refuerzo Alexander Pozo. Desde la lomita, Frank Luis Medina, Noelvis Entenza y Armando Dueñas lanzaron con esa fuerza que necesitan los monarcas para levantar un cetro; en tanto los refuerzos de última hora, César García y Yadián Martínez resultaron bujías jamás apagadas dentro del staff.

Por supuesto que quedan otros que noche tras noche, partido tras partido, desde el primer día, aportaron a una causa bien roja. Los fichajes de Rusney Castillo y Dariel Álvarez no marcaron diferencias en la postemporada, sin embargo, haber regresado para jugar y vestirse de campeones es algo que agradecemos todos, en especial la afición que los siguió y acudió a los estadios para volverlos a ver, con más o menos desajustes en sus formas deportivas.

Para el mentor Armando Ferrer y su cuerpo de dirección también unas líneas. El triunfo puede apagar en la memoria jugadas malas o decisiones polémicas; no obstante, la felicidad de haberle regalado este campeonato a su provincia lo hacen merecedores hoy del reconocimiento mayor. Luego de las sonrisas y celebraciones tocará analizar cuánto más podrán hacer no solo para mantener esta hegemonía, sino para crecer el béisbol matancero, con un relevo no muy visible en todas las categorías.

Y como buen resumen, toca el turno a Artemisa. El elenco que me atrevo a decir levantó las mayores simpatías, pues es muy difícil que el aficionado no tome partido por el que en papeles luce más débil y actué como guerrero sobre el terreno. Eso fue esta selección, comandada por un debutante Yulieski González, a quien deseamos que no se contamine con algunos vicios de nuestros mentores más longevos.

El Premio Al Valor que titulamos se debe a intentarlo desde una posición menos favorable, por más refuerzos que pudieron tomar para los play off. Su defensa errática les costó no pocos dolores de cabeza y pérdida de sueños; las lesiones de hombres claves para esta final también le jugaron una trastada mortal, pero ni así se dieron por vencidos nunca.

Foto: Abel Rojas Foto: Abel Rojas

Cada uno de sus jugadores creció hasta donde pudo y dieron a su territorio el alegrón beisbolero más grande jamás vivido por esa provincia desde su creación. Hay talento, deseos de trabajar y sobre todo un colectivo muy humano, decente y ético (algo en desuso hoy en muchas zonas de la vida cotidiana), con lo cual pueden no solo sentirse orgulloso de este segundo lugar, sino de lo que pueden lograr en el futuro.

Hasta aquí la primera parte de este apretado resumen contra reloj. El reloj marca las 10:36 de la noche y va a empezar la premiación. El estadio Victoria de Girón todavía tiene público para aplaudir a sus campeones. La II Liga Élite de Béisbol Cubano sacó el out 27. La pasión sigue viva. Solo hay que seguirle poniendo más corazón. De eso hablaremos pronto.

(Tomado de Trabajadores)