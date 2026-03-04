Passkeys: la nueva era de la autenticación digital

Las contraseñas han sido durante décadas el método estándar para acceder a servicios digitales.

Sin embargo, su vulnerabilidad frente a ataques de phishing, filtraciones masivas y el hábito de repetir claves en múltiples plataformas han impulsado la búsqueda de alternativas más seguras.

En este contexto emergen las passkeys, una solución que promete revolucionar la seguridad digital y simplificar la vida de los usuarios.

¿Qué son las passkeys?

Las passkeys son un sistema de autenticación que reemplaza las contraseñas tradicionales mediante el uso de criptografía de clave pública y privada.

En lugar de escribir una clave, el usuario se valida con métodos biométricos (huella dactilar, reconocimiento facial) o con un PIN, número de identificación personal, por sus siglas en inglés (Personal Identification Number) local.

La clave privada nunca abandona el dispositivo, mientras que la pública se almacena en el servidor del servicio. Esto elimina el riesgo de que las credenciales sean robadas o filtradas.

¿Cómo funcionan?

El proceso es sencillo:

El usuario registra una passkey en un servicio digital.

El sistema genera un par de claves: una pública y otra privada.

La clave privada permanece en el dispositivo, protegida por biometría o PIN.

Al iniciar sesión, el servidor envía un desafío que solo puede resolverse con la clave privada.

El dispositivo responde y el servidor valida con la clave pública.

De esta manera, el usuario accede sin necesidad de recordar contraseñas.

¿Por qué son seguras?

Las passkeys son más seguras porque:

No pueden ser robadas mediante phishing, ya que nunca se escriben ni se transmiten.

No dependen de contraseñas débiles o repetidas, uno de los mayores problemas de seguridad.

Están protegidas por biometría, lo que añade una capa adicional de defensa.

Resisten ataques masivos, pues no existe una base de datos central con contraseñas que pueda filtrarse.

¿Por qué se están estandarizando?

Las principales compañías tecnológicas —Apple, Google y Microsoft— han adoptado las passkeys como estándar, impulsadas por la Fast IDentity Online (FIDO) Alliance, organización que promueve métodos de autenticación más seguros.

Según datos recientes, más de mil millones de personas ya han creado al menos una passkey, lo que refleja una transición acelerada hacia este sistema.

Ventajas para los usuarios

Simplicidad: no es necesario recordar múltiples contraseñas.

Rapidez: iniciar sesión con huella o rostro es más ágil que escribir claves largas.

Seguridad: se reduce el riesgo de robo de credenciales.

Compatibilidad: funcionan en múltiples dispositivos y plataformas.

Accesibilidad: permiten un acceso más inclusivo para personas con dificultades de memoria o escritura.

Usarlas evita recordar muchas contraseñas

Uno de los mayores beneficios es la eliminación del estrés de recordar contraseñas distintas para cada servicio.

Las passkeys centralizan la autenticación en el dispositivo del usuario, lo que simplifica la experiencia digital y reduce la dependencia de gestores de contraseñas.

Retos para los usuarios en la era de la IA

La integración de la inteligencia artificial en las redes y servicios digitales plantea nuevos desafíos:

Suplantación biométrica: aunque difícil, la IA podría intentar replicar huellas o rostros.

Ataques sofisticados: la IA puede generar intentos de phishing más creíbles, aunque las passkeys los neutralizan en gran medida.

Educación digital: los usuarios deben comprender cómo funcionan las passkeys para confiar en ellas y evitar errores de configuración.

Compatibilidad inicial: no todos los servicios han adoptado aún este sistema, lo que obliga a convivir con contraseñas tradicionales en algunos casos.

Una reflexión final

Las passkeys representan un cambio profundo en la forma de proteger nuestras cuentas digitales. Al combinar criptografía avanzada con autenticación biométrica, ofrecen una solución más segura y sencilla que las contraseñas tradicionales.

Su estandarización por parte de las grandes tecnológicas y el respaldo de la FIDO Alliance las convierten en el futuro inmediato de la seguridad digital.

Aunque existen retos vinculados a la adopción masiva y al uso responsable en un entorno cada vez más influenciado por la inteligencia artificial, las ventajas superan ampliamente las limitaciones.

En un mundo donde las filtraciones de datos y el robo de credenciales son cada vez más frecuentes, las passkeys se perfilan como la llave maestra hacia una experiencia digital más confiable, segura y libre de contraseñas.

Autora: Aymara Vázquez Picart