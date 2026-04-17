Pedalean jóvenes hacia Girón en saludo a la victoria antiimperialista

Un grupo de jóvenes ciclistas partió hoy desde la capitalina Plaza de la Revolución rumbo a Playa Girón, en una bicicletada conmemorativa por el aniversario 65 de la victoria del pueblo cubano contra el imperialismo yanqui.

Esta travesía, que recorrerá 216 kilómetros hasta la emblemática playa matancera, busca honrar la memoria de los combatientes que en apenas 72 horas derrotaron a la brigada de mercenarios organizada, financiada y entrenada por los Estados Unidos en abril de 1961.

Carlos David Muñiz Chall, integrante del grupo del grupo excursionista, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que lleva varios años participando en este tipo de eventos: “Me gusta mucho el deporte, la actividad deportiva, la naturaleza y el mundo cubano en general, así que esto es lo que combina todas estas cosas”.

Mariana García Rodríguez, de 20 años, encarna el espíritu de constancia y sacrificio de la juventud cubana, comenzó su trayectoria en el excursionismo a los ocho años subiendo el Turquino, y hoy asume el reto de pedalear hasta Girón con la misma determinación con que los combatientes de 1961 defendieron la soberanía de la Patria.

“A la tercera tiene que ir la vencida”, afirmó con firmeza al encarar su tercer intento por completar los 216 kilómetros, esta vez pedaleando íntegramente.

Para ella, llegar a la meta no es solo un logro deportivo, porque cada bicicletada se convierte en un homenaje a la victoria de Girón, recordando que, como en aquella gesta, el esfuerzo colectivo y la fe inquebrantable en la causa conducen al triunfo.

Omar David Domínguez Rodríguez, estudiante de cuarto año de Ingeniería Informática, señaló que aunque ha recorrido distancias de hasta 100 kilómetros hacia el Mariel y alrededores de La Habana, nunca había intentado una travesía tan larga.

Según este joven, formar parte de la octava edición de esta bicicleta, dedicada al aniversario 65 de la victoria de Playa Girón, representa vivir una experiencia diferente, a la cual no todos se aventuran.

Domínguez Rodríguez expresó: “Completar el recorrido pedaleando nos enseña a resistir, rendir homenaje y decir bien alto que esta juventud seguirá defendiendo la Revolución con el mismo coraje que aquellos muchachos de las milicias”.

El recorrido está previsto en dos etapas, con una pernocta en la provincia de Mayabeque, y la llegada al Museo Girón coincidirá con las actividades centrales por la efeméride.

Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria de la UJC, destacó que la iniciativa refleja la continuidad histórica de las ideas de Fidel y el antiimperialismo como esencia de la juventud cubana actual.

“Estos jóvenes no solo pedalean kilómetros, sino que recorren la memoria viva de un pueblo que venció al imperio en su propio patio trasero, y hoy, frente a nuevas agresiones y el recrudecimiento del bloqueo, su ejemplo es una lección de dignidad”, afirmó.

Los participantes, que incluyen a Luis David, un niño de 4 años que se suma junto a su madre, estudiantes y trabajadores de diversas ramas, portan banderas cubanas, y a ellos se les sumarán jóvenes de Cienfuegos y Matanzas en el Central Australia.

La victoria de Playa Girón, ocurrida el 19 de abril de 1961, constituye la primera gran derrota militar del imperialismo estadounidense en América Latina, y a 65 años de aquella gesta, la fecha se mantiene como símbolo de la resistencia y la independencia del pueblo cubano.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias