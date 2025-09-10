Peña universitaria: espacio de homenaje y recordación

Una representación de estudiantes de ciencias médicas y la Hermanos Saíz se unieron en una velada para conmemorar el aniversario de una ciudad, siempre joven.

Al aniversario 80 del ingreso de Fidel a la universidad de La Habana y los cincuenta años del Ministerio de Educación Superior y su red de instituciones, también estuvo dedicada la peña, protagonizada por el talento de artistas aficionados de los centros de altos estudios de la provincia.

La cita tomó por sede el parque de la Independencia en la ciudad pinareña y en ella estuvieron presentes la integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria Yamilé Ramos Cordero, el Gobernador, Eumelín González Sánchez y dirigentes juveniles.

En el contexto de la celebración del IX Congreso de la máxima organización política, cuyo acontecimiento también sirve de incentivo, los jóvenes universitarios apuestan por el éxito del actual curso escolar y apegados al legado de Fidel, siguen haciendo por Cuba, hoy desde las aulas.

La peña realizada este 8 de septiembre fue la primera de un programa concebido por el centenario del Comandante, el cual tiene a la Federación Estudiantil Universitaria como principal protagonista.

