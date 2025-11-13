En Pinar del Río se realizó el acto de conmemoración por el aniversario 329 de la creación del primer cuerpo de bomberos en Cuba, una jornada marcada por el reconocimiento al sacrificio y la entrega de quienes enfrentan cada día el peligro.

“Ser bombero no es ser valiente una vez, es serlo todos los días”, fue la frase que acompañó la ceremonia, evocando el rugido del fuego, el silencio tras el rescate y el eco de las sirenas.

Foto: Alain Alonso Graverán

Durante el acto, un grupo de combatientes fue condecorado con la Medalla al Servicio Distinguido del MININT, en reconocimiento a su labor ejemplar.

Asimismo, otros 11 bomberos recibieron diplomas como destacados del año, reflejo de su compromiso constante con la protección de la vida y los bienes de la población.

Foto: Alain Alonso Graverán Foto: Alain Alonso Graverán

El momento más emotivo llegó con la distinción al Comando de Bomberos de Consolación del Sur, reconocido como el más integral de la provincia por su disciplina, resultados operativos y capacidad de respuesta ante emergencias.

La celebración reafirmó el papel esencial de los bomberos en la sociedad cubana, héroes cotidianos que, con valor y entrega, garantizan seguridad y esperanza frente a las adversidades.