Pinar del Río celebra el Día del Notario latinoamericano(+Video)

Con motivo de celebrarse este 2 de octubre el Día del Notario, resulta oportuno reconocer la labor de quienes, desde su ejercicio profesional, contribuyen a garantizar la seguridad jurídica y la legalidad en la sociedad. Entre ellos destaca Ania Torres González, notaria de la Dirección Provincial de Justicia en Pinar del Río, quien ha encontrado en esta profesión una verdadera vocación.

Desde sus inicios en el ámbito jurídico, el notariado despertó en ella un profundo interés que con el tiempo se transformó en una pasión por una especialidad que considera esencial para la protección de los derechos de las personas. Según expresa, fue precisamente el contacto con esta rama del Derecho lo que la llevó a enamorarse de una labor que hoy desempeña con entrega y responsabilidad.

En el ejercicio cotidiano de sus funciones, Ania Torres González asume cada trámite con el compromiso de ofrecer un servicio profesional, transparente y ajustado a la ley. La autenticación de documentos, la formalización de actos jurídicos y la orientación a la población constituyen parte de una labor que exige preparación constante, ética y sensibilidad humana.

Quienes acuden a la notaría encuentran en ella una especialista comprometida con la excelencia profesional y el respeto a los ciudadanos. En sus declaraciones sobresalen el amor por su trabajo, la satisfacción de servir a las personas y la convicción de que el notariado desempeña un papel fundamental en la vida social y económica del país.

En esta fecha de celebración, su ejemplo refleja los valores que distinguen a los notarios cubanos: dedicación, profesionalidad y un profundo compromiso con la legalidad al servicio del pueblo.