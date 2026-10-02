RadioCuba trabaja para estabilizar la señal televisiva en Pinar del Río (+Video)

Pinar del Río enfrenta en las últimas semanas dificultades con la transmisión del Canal 20 de televisión desde el centro transmisor de Guanito, instalación encargada de difundir la señal digital estándar que agrupa ocho canales de televisión.

Así lo explicó el director de RadioCuba en la provincia, Luis Armenteros Jaida quien detalló las causas de las afectaciones y las acciones que se ejecutan para garantizar el servicio a la población.

Según precisó, el equipo transmisor presenta una situación técnica compleja debido a su prolongado tiempo de explotación.

Con más de dos décadas de funcionamiento y múltiples reparaciones acumuladas, la obsolescencia tecnológica limita actualmente su estabilidad operativa.

Esta situación ha provocado interrupciones del servicio y disminuciones de potencia que han repercutido en la recepción de la señal por parte de los televidentes.

Armenteros Jaida señaló que las restricciones económicas y las dificultades para adquirir piezas de repuesto han impedido disponer de un stock mínimo que facilite la recuperación inmediata de las averías.

Ante este escenario, especialistas y técnicos de RadioCuba buscan alternativas que permitan mantener las transmisiones mediante otros equipos y soluciones tecnológicas disponibles.

A pesar de estas limitaciones, se mantiene estable la señal digital en alta definición, mientras que en el formato analógico continúan las transmisiones de Cubavisión por el canal 9 y Multivisión por el canal 14, aunque también se reportan algunas dificultades.

Como parte de las estrategias para mejorar el servicio, RadioCuba avanza en la instalación de un sistema fotovoltaico en el centro de televisión de Guanito.

La inversión permitirá aumentar las horas de transmisión, hoy limitadas por las afectaciones en el suministro eléctrico y la escasez de combustible.

Una vez concluida la obra, se espera ampliar la cobertura diurna y, según la capacidad de almacenamiento energético del sistema, incorporar también transmisiones nocturnas que beneficien a los televidentes de la provincia.