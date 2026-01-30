Pinar del Río: compleja situación con abasto de agua(+Video)

La tensa situación energética de Cuba y la rotura de equipos de bombeo han provocado que desde hace unos meses sea aún más complejo el abasto de agua a la población en Pinar del Río.

Aunque se trata de un tema recurrente en el extremo más occidental, los prolongados apagones inciden directamente, y en gran medida, en la llegada del líquido a los hogares.

Se están viendo muy afectados los servicios de acueducto a partir de que el tiempo que existe energía eléctrica para poder bombear el agua es muy limitado; estaciones que tienen que bombear 24 horas lo están haciendo dos o tres horas, explicó a la prensa Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Asimismo, en esta etapa se han tenido que apagar los sistemas principales por la contingencia energética, dijo.

Destacó que el estado de los equipos encargados de impulsar el líquido constituye hoy la principal limitante en la cabecera de Vueltabajo.Reiteradamente se reparan, se completan las conductoras y pasa un tiempo y se vuelven a romper, detalló.

En el caso de la conductora de 20 pulgadas opera actualmente con solo dos de cinco equipos; la de 30 pulgadas, con tres de seis; y la de 36 pulgadas, con cuatro de seis, especificó.

Refirió que el plan de inversiones de este año en Vueltabajo prevé continuar las acciones en Viñales, en la conductora de La Coloma, en la ampliación de la conductora del reparto Celso Maragoto y se hará una de dos kilómetros en la carretera de Luis Lazo para mejorar el abasto en esa zona.

Además, un grupo de inversiones vinculadas al mantenimiento a la infraestructura en lo fundamental; y a partir de la disponibilidad de combustible veremos en la práctica qué se puede ejecutar, aseveró.

Comunidades con más de cinco meses sin recibir agua por las fuentes de abasto forman parte del panorama de la provincia, de ahí que no pocos lugareños han tenido que recurrir a alternativas costosas para poder acceder a un recurso vital.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias