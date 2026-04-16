Pinar del Río con seis incendios forestales activos

Seis incendios forestales permanecen activos en zonas montañosas de la provincia de Pinar del Río, con una afectación preliminar a 760 hectáreas de bosques.

Fuerzas del Cuerpo de Guardabosques (CGB) y del sistema de la Agricultura centran los esfuerzos en el de muy grandes proporciones desatado desde el viernes en el sitio conocido como La Lanza, en el municipio de Minas de Matahambre; y en La Güira, en los límites entre el territorio cabecera y San Juan y Martínez.

Rubén Guerra Corrales, jefe de gestión y manejo del fuego en el CGB, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que en el caso del primero ya ha quemado 612 hectáreas de pino.

La contracandela aplicada en la tarde- noche de ayer no resultó efectiva, por lo que continúan las labores de contención de las llamas, de cara a su control, apuntó.

Detalló, en ese sentido, que se mantiene la estrategia de seguir dando contracandela y construyendo trochas con el equipo mecanizado.

Acerca del siniestro de La Güira refirió que ha abarcado 93 hectáreas de pino y bosque semicaducifolio sobre suelo ácido (bosque blanco).

Allí prosiguen los mismos efectivos e igual plan de enfrentamiento, dijo Guerra Corrales.

Las llamas, en ambos casos, siguen sin constituir peligro para los asentamientos poblacionales cercanos; en tanto los vientos con rachas de hasta 30 kilómetros por hora, la intensa sequía y la presencia de material combustible continúan incidiendo en el control.

Otros cuatro incendios de medianas proporciones se combaten en la occidental provincia; aunque el de la zona El Polvorín, en el municipio de La Palma, ya se encuentra controlado, añadió.

No así el del 17 de la carretera de Luis Lazo, en Pinar del Río; y los dos de San Juan y Martínez: en La Solita y La Vigía.



El primero de ellos ya ha quemado 10 hectáreas, toda vez que guardabosques y trabajadores de empresas forestales aplican las medidas de contención.



Destacó que el de La Solita ha afectado cinco hectáreas de pino; y 10 el de La Vigía.

En todos los casos se investigan las causas de los siniestros, refirió el jefe de gestión y manejo del fuego en el CGB de Vueltabajo.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias