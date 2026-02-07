Pinar del Río por mantener servicios de Salud Pública 

Mantener los servicios de Salud Pública constituye prioridad en Pinar del Río en el actual escenario de crisis energética que vive Cuba, a consecuencia del recrudecimiento de la política hostil de Estados Unidos.

La doctora Sandra Ramírez Guzmán, directora general del sector, explicó hoy en conferencia de prensa que la provincia diseñó un plan de medidas y continúan todos los programas de la salud, aunque algunos se reorganizan.

Con el objetivo de reducir la transportación, 108 de los 181 pacientes que reciben hemodiálisis serán ingresados en Sandino, Consolación del Sur y el municipio cabecera, donde se brinda esa prestación.

En este último caso, en el hospital del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Federico Engels; y en el Abel Santamaría Cuadrado los que tengan alguna enfermedad asociada.

Precisó que se trata de personas que residen en los municipios más lejanos y distantes de la cabecera provincial; y las de Pinar del Río seguirán con el servicio de taxi para su traslado los días señalados.

De cara al funcionamiento del sector también se garantizará la resolutividad en los policlínicos y servicios extendidos de urgencia de los municipios, controlando las remisiones médicas diariamente por equipos provinciales y especialistas de los territorios para evitar el traslado a la capital pinareña de pacientes que no lo requieran, dijo.

Asimismo, se priorizan los recursos para atender la urgencia y la emergencia médica; en tanto se realizarán las consultas de proyección comunitaria en los territorios de manera quincenal.

Ramírez Guzmán enfatizó en que se mantendrán las cirugías de urgencias y se posponen las electivas.

Disminuirá la frecuencia de los llamados Medibus en los municipios, y ahora será de tres veces por semana con prioridad para las gestantes y los pacientes de oncología, señaló.

Prosiguen su quehacer los tres bancos de sangre y las donaciones que se realizan en los municipios continuarán como hasta ahora.

Está asegurado el combustible para los grupos electrógenos de todos los hospitales y de las 12 ambulancias que funcionan en Vueltabajo – detalló-; y para, de ser necesario, trasladar a pacientes a La Habana con vistas a algún proceder.

El pasado 29 de enero el presidente estadounidense Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva como respuesta a una emergencia nacional, la cual permite comenzar «un proceso para imponer aranceles a las mercancías de países que venden o de otro modo proporcionan petróleo a Cuba».

Tomado de Agencia Cubana de Noticias