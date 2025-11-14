Pinar del Río participará en la 41 edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025), que se celebrará del 24 al 29 de noviembre en Expocuba. Este evento, considerado el mayor espacio de intercambio comercial y de inversiones en Cuba, reunirá a empresas nacionales y extranjeras con el propósito de fortalecer vínculos y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Eumelín González Sánchez, vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, subrayó que, pese al complejo escenario económico y social que atraviesa el país, la feria constituye una oportunidad invaluable para promover las producciones locales y concertar acuerdos que impulsen el desarrollo del territorio. Insistió en la necesidad de participar con austeridad, pero mostrando la diversidad de potencialidades que distinguen a Pinar del Río en sectores como la agroindustria, el tabaco, la producción de alimentos, la artesanía y las iniciativas de emprendimiento.

La presencia pinareña en FIHAV 2025 reafirma el compromiso de la provincia con la búsqueda de alternativas que fortalezcan la economía y generen beneficios para la población. Se espera que la participación contribuya a consolidar alianzas estratégicas, atraer inversiones y proyectar al territorio como un espacio atractivo para el desarrollo de proyectos sostenibles.

FIHAV, con más de cuatro décadas de historia, se ha consolidado como un puente de cooperación internacional y un escaparate de innovación. La representación de Pinar del Río en esta edición será una muestra de resiliencia y de la voluntad de avanzar, incluso en medio de las dificultades.