Pinar del Río fue seleccionada como sede del Acto Central Nacional por el 26 de Julio en 2026 debido a sus notables avances económicos, sociales y ambientales, que la convierten en un ejemplo de resistencia y desarrollo dentro de Cuba.

La provincia ha logrado consolidar resultados en producción agropecuaria, exportaciones, salud y educación, destacándose como un territorio superavitario y con fuerte participación popular.

Logros económicos

Superávit económico: Pinar del Río ha reducido el número de empresas con pérdidas y ha incrementado sus ingresos en divisas gracias a las exportaciones.



Producción agropecuaria: Se ha fortalecido la producción de alimentos mediante campañas agrícolas exitosas y una gestión ágil en la entrega de tierras en usufructo.



Tabaco y exportaciones: La provincia mantiene su liderazgo en la producción tabacalera, además de diversificar otros rubros exportables.



Encadenamientos productivos: Se han establecido vínculos entre empresas estatales y formas de gestión no estatal, especialmente en la industria alimentaria.

Avances sociales

Salud pública: Exhibe una tasa de mortalidad infantil de 4,4 por cada mil nacidos vivos y no reporta muertes maternas, indicadores que la colocan entre las mejores del país.

Cobertura médica: Cuenta con una adecuada red de consultorios del médico y la enfermera de la familia, garantizando atención primaria en todo el territorio.



Educación: Se ha trabajado en el completamiento del personal docente y en la creación de casitas infantiles, fortaleciendo la educación temprana.



Ciencia e innovación: La Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” impulsa proyectos de desarrollo territorial y el Polo de Ciencias Sociales y Humanidades se ha convertido en referente nacional.

Desarrollo ambiental y energético

Energías renovables: La provincia sobresale por el uso de fuentes renovables y la implementación de alternativas que mejoran la calidad de vida.



Turismo de naturaleza: Pinar del Río se distingue por su potencial en turismo ecológico, aprovechando sus paisajes y biodiversidad.



Protección medioambiental: Se han desplegado programas de conservación y manejo sostenible de recursos naturales.

Significado político y social

La designación de Pinar del Río como sede del acto por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes es un reconocimiento al esfuerzo colectivo de sus trabajadores, campesinos, intelectuales y jóvenes.

En un contexto marcado por las dificultades económicas y las presiones externas, la provincia ha demostrado capacidad de resistencia, organización y compromiso con los programas prioritarios del país.

Pinar del Río simboliza hoy la fuerza del pueblo cubano para avanzar en medio de la adversidad, con resultados palpables en la economía, la salud, la educación y el medio ambiente, que justifican plenamente su elección como sede del acto nacional del 26 de Julio en 2026.