Pinareños rechazan nueva escalada del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba

Trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y representantes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en la ciudad de Pinar del Río, se reunieron para condenar en los términos más firmes la nueva escalada del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible hacia la isla.

Los participantes denunciaron que esta medida se sustenta en una lista de argumentos falsos que intentan presentar a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional norteamericana.

Subrayaron que la verdadera amenaza a la paz y la estabilidad regional proviene de la política estadounidense, que busca someter a los pueblos de América, despojarlos de sus recursos y limitar su soberanía.

Asimismo, se rechazaron las prácticas de chantaje y coerción utilizadas por Washington para presionar a otros países a sumarse al bloqueo, bajo amenaza de aranceles abusivos. Los asistentes reafirmaron que este acto constituye una agresión brutal contra Cuba y su pueblo, sometido por más de 65 años al más prolongado y cruel bloqueo económico.