Portada » Policía Nacional Revolucionaria: baluarte en defensa del pueblo

Policía Nacional Revolucionaria: baluarte en defensa del pueblo

Foto: Marelys Corvea Barreto

La Unidad Provincial de Vigilancia y Patrullaje de Pinar del Río fue sede del acto de homenaje a la Policía Nacional Revolucionaria por el aniversario 67 de su fundación.

Dirigentes del Partido, el Gobierno y del Ministerio del Interior en Vueltabajo encabezaron la cita, devenida punto de partida para el cumplimento de nuevas tareas por esta fuerza uniformada.

La colocación de una ofrenda floral al sitio que en esta unidad honra al Héroe Nacional Cubano José Martí, y un minuto de silencio como tributo a los 32 combatientes caídos en la madrugada del 3 de enero en la República Bolivariana de Venezuela, fueron el preámbulo de todo un encuentro que reconoció a los hombres y mujeres integrantes de este ejército.

La lectura de la carta enviada por el Ministro del Interior, General de División Lázaro Alberto Álvarez Casas, sirvió de motivación e incentivo a los participantes en el acto, al reconocer la voluntad y entrega que caracteriza a toda la membrecía, que día a día renueva su compromiso con el pueblo para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana.

Foto: Marelys Corvea Barreto
Foto: Marelys Corvea Barreto
Foto: Marelys Corvea Barreto

La actividad fue ocasión oportuna para ascender al grado inmediato superior a varios combatientes, y conceder a otro grupo, la medalla de Servicio Distinguido, por su destacado desempeño y enfrentamiento en las misiones asignadas.

Dos auxiliares de la PNR también fueron reconocidos, así como estaciones policiales de los distintos municipios, unidades provinciales y el Grupo Auxiliar de Dirección.

El estímulo llegó además a pensionados del sector que durante años cumplieron con efectividad su trabajo y dejaron su impronta cargada de experiencia y deseos de hacer.

Foto: Marelys Corvea Barreto
Foto: Marelys Corvea Barreto

Varias instituciones y organismos entregaron diplomas a la PNR, dentro de ellos, Salud Pública, el INDER, la Empresa Provincial de Correos de Cuba, la Contrainteligencia Militar, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, entre otros.

No faltó en este homenaje por las más de seis décadas de labor de la Policía Nacional Revolucionaria, el respaldo a Venezuela y la reafirmación del sentimiento de solidaridad con esa hermana nación, así como el repudio unánime a la injerencia yanqui que atenta contra la paz de América Latina y el Caribe.

En tal sentido se alzaron las voces de la Mayor Rosalía Rodríguez Coro y del Jefe del Órgano de la PNR en Pinar del Río, Teniente Coronel Orlando Díaz González. Este último, en nombre del ejército que representa, patentizó su incondicionalidad al pueblo, y la convicción de que continuarán en eterno combate contra el delito, la corrupción y las ilegalidades. 

