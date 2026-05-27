Un cierre escolar en contextos difíciles

La culminación del curso escolar en la enseñanza media llega este año marcada por decisiones excepcionales que, más allá de lo administrativo, revelan la capacidad de nuestro sistema educativo para adaptarse a circunstancias complejas.

El adelanto del cierre entre el 15 y el 30 de junio no es solo una medida de calendario: es también un mensaje de realismo. Cuba enfrenta tensiones energéticas y logísticas que obligan a reorganizar prioridades, y la educación no queda al margen. Sin embargo, lo esencial se preserva: que cada estudiante de secundaria básica y preuniversitario culmine su etapa con respaldo académico y humano.

Se ha optado por flexibilizar la evaluación, privilegiando proyectos, trabajos prácticos y la participación de la familia. Es un giro que, aunque responde a la coyuntura, abre la puerta a reflexionar sobre métodos más integrales de valorar el aprendizaje. ¿No es acaso más justo medir el esfuerzo sostenido que un examen puntual?

Las graduaciones, ahora en barrios y municipios, devuelven a la comunidad el protagonismo de la educación. La escuela se reafirma como espacio social, no solo como aula. Y aunque algunos puedan ver en estas medidas un retroceso, lo cierto es que también constituyen una oportunidad: la de demostrar que, incluso en condiciones adversas, la enseñanza media sigue siendo un pilar de la formación ciudadana.

El reto está en que estas soluciones coyunturales no se conviertan en rutina. La calidad educativa exige estabilidad, recursos y continuidad. Pero también exige creatividad, compromiso y confianza en que nuestros jóvenes sabrán responder.

En definitiva, la culminación del curso escolar en la enseñanza media este año nos recuerda que educar no es solo transmitir conocimientos: es preparar a las nuevas generaciones para enfrentar la vida, incluso cuando la vida se presenta difícil.