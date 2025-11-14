La diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputación de miembros inferiores. Una diabetes mal controlada aumenta las probabilidades de estas complicaciones y de mortalidad prematura.

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, de ahí que desde la atención primaria de salud del occidente de Cuba se realizan acciones educativas en aras de modificar hábitos y estilos de vida saludables en función de la prevención de esta pandemia, así denominada por la Organización Mundial de la Salud. El lema de este año, “Diabetes en las diferentes etapas de la vida.

Foto: Dra.María Caridad Casanova

Más del 90 porciento de los diabéticos padecen del tipo 2. En los últimos años ha aumentado considerablemente la enfermedad y entre los factores de riesgo se encuentran la obesidad y el sedentarismo, así como dietas inadecuadas para su prevención ,este tipo de diabetes puede ocasionar complicaciones graves y hasta la amputación de miembros.

La realización sistemática de ejercicios ,entre ellos caminar e incorporar alimentos sanos a su dieta ,son de las acciones necesarias para no debutar con tan peligrosa enfermedad, que es la causa de cada siete segundos muera una persona en el mundo.